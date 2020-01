Na tych grach e-sportowcy zarabiają najwięcej

O tym, że w e-sporcie są ogromne pieniądze, wie chyba każdy. Zarabiać można na różne sposoby – przyklepując umowy z producentami sprzętu, napojów energetyzujących, czy co tam jest w tech chwili na topie. Popularni gracze potrafią nieźle monetyzować swoich fanów, ale jednocześnie zagwarantować sobie niemałe pieniądze z samych rozgrywek. O ile są oczywiście najlepsi.

Te e-sportowe gry mają największe pule nagród, na nich zarabia się najwięcej

Esportsearnings przygotowało listę 100 gier, w których nagrody są najwyższe. Bazowano na przeróżnych źródłach – artykułach, forach dyskusyjnych, wywiadach, oficjalnych informacjach prasowych i tym podobnych. Zobaczmy czy będziecie zaskoczeni. 5 pierwszych miejsc zajmują pewniaki, choć możliwe że część z Was mogłaby się pomylić jeśli chodzi o ich kolejność, a co za tym idzie pule nagród. Grafiki przygotowane przez Esportsgaming prezentują pieniężną wartość nagród, liczbę profesjonalnych graczy i ilość turniejów.

Patrzę na poszczególne produkcje i myślę, że nagrody w turniejach to ostatnie, czym powinni się zajmować gracze Fortnite. Społeczność jaka urosła wokół tej gry to ogromne możliwości zarobku i tak naprawdę trzeba się wybić na transmisjach, być naprawdę dobrym, a potem zbierać plony tych umiejętności w postaci pachnącej gotówki. Fortnite to maszynka do robienia pieniędzy i z tego co widzę, korzysta z niej nie tylko Epic Games.

A jak wygląd druga część Top 10? PlayerUnknown’s Battlegrounds, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm i Counter-Strike.

Kompletną listę 100 gier możecie zobaczyć pod tym linkiem. Dodam tylko, że na ostatnim miejscu znajduje się produkcja, która miała zdetronizować Fortnite, czyli Realm Royale. No cóż, chyba jednak nie wyszło.

źródło