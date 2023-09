Koniec z papierowymi paragonami. Nowa aplikacja e-Paragony 2.0 już dostępna!

Jeszcze w tym miesiącu, Ministerstwo Finansów uruchomi ogólnopolską platformę dystrybucji paragonów elektronicznych - HUB paragonowy Ministerstwa Finansów. Będą w nim gromadzone elektroniczne paragony i udostępniane kupujących, którzy nie będą chcieli już przyjmować ich papierowych wersji.

Aplikacja e-Paragony 2.0 na Androida i iOS

Aby to było możliwe, już dziś rozpoczęto dystrybucję w mobilnych sklepach nowej wersji aplikacji mobilnej na Androida i iOS - e-Paragony 2.0, w której to nabywcy wszelakich dóbr w naszym kraju, będą mogli wygenerować unikalny identyfikator - w postaci piętnastoznakowego kodu, po zeskanowaniu którego na kasie fiskalnej sprzedawcy, można będzie pobrać na swojego smartfona elektroniczną wersję paragonu.



Ministerstwo Finansów uspokaja, że proces ten ma być całkowicie anonimowy:

Usługa umożliwiająca pobranie paragonu w postaci elektronicznej na smartfona będzie całkowicie anonimowa. Klient otrzyma unikalny identyfikator, który umożliwi mu pobieranie e-paragonów. Do otrzymania identyfikatora nie są wymagane żadne dane identyfikujące Klienta, niepotrzebny jest nawet numer telefonu. Jednym z elementów systemu jest aplikacja mobilna napisana przez dowolnego producenta oprogramowania. Jedną z aplikacji do wyboru będzie aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów (aplikacja e-Paragony).

Rzeczywiście, po zainstalowaniu aplikacji e-paragony,- do pobrania z Google Play i App Store, nie były wymagane żadne dane. Przy konfiguracji dostępu do aplikacji wystarczy zdefiniować hasło, kod PIN, opcjonalnie włączyć logowanie biometryczne oraz wprowadzić swoje imię.



Wirtualna karta e-Paragony ze wspomnianym unikalnym identyfikatorem, tworzy się automatycznie wraz z kodem, który to sprzedawcy będą skanować na swoich wspieranych kasach fiskalnych. Kasa wysyła paragon do systemu dystrybucji - HUB paragonowy MF, a nabywca w ciągu kilku sekund pobiera z systemu swój elektroniczny paragon, który to zapisuje się w odpowiedniej zakładce w aplikacji. Na jego pobranie będziemy mieli 30 dni, po tym terminie będzie kasowany z systemu.

e-Paragony 2.0 - na co? Po co mi to?

Ministerstwo Finansów przekonuje do tego rozwiązania kilkoma korzyściami z niego wynikającymi:

Dostęp do e-paragonu w każdym czasie.

Gwarancję autentyczności.

Mniejsze ryzyko zgubienia.

Łatwiejsze przechowywanie, e-paragon jest trwalszy - nie blaknie.

Łatwy dostęp do e-paragonu w przypadku składania reklamacji.

Możliwość analizy wydatków za pomocą np. aplikacji mobilnej MF.

Pomoc w planowaniu budżetu domowego.

Bonusy od usługodawców.

Ochronę środowiska.

Oszczędność na zakupie rolek papieru do druku paragonów.

Ograniczenie szarej strefy.

Oczywiście, korzystanie z e-paragonów nie jest obowiązkowe, nadal możemy przyjmować ich papierowe wersje. Co więcej, MF nie będzie miało monopolu na to rozwiązanie. Sprzedawcy w dalszym ciągu będą mieli możliwość tworzenia i udostępniania klientom własnych aplikacji, które będą generowały i gromadziły ich elektroniczne paragony, no i własnych programów lojalnościowych.

Jednak pozwolić sobie mogą na nie jedynie duże sieci handlowe, mniejsi sprzedawcy z pewnością nie zdecydują się na tego typu inwestycje. Pozostaje kwestia zaufania kupujących do rządowej aplikacji e-Paragony. Wprawdzie ma być to wszystko anonimowe, ale podejrzewam, że już niedługo poddane to zostanie specjalistycznej weryfikacji ze strony Niebezpiecznika, Zaufanej Trzeciej Strony, Sekuraka czy Informatyka Zakładowego, który to bardzo szybko rozłożył nie tak dawno na części pierwsze aplikację ProteGO Safe.

Źródło: Ministerstwo Finansów.