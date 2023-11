e-Dowód w końcu przyda się za granicą

Skuteczna integracja Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej w krajach Unii Europejskiej

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, proces reintegracji po notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej w pierwszych jedenastu krajach Unii Europejskiej zakończył się już sukcesem. Co to dla nas oznacza? Dzięki temu polscy obywatele mogą w wielu przypadkach całkowicie zapomnieć o plastikowych dokumentach i w ogóle się tym nie stresować — sprawia to, że Polacy mogą wygodnie i bezpiecznie logować się do systemów identyfikacji funkcjonujących w innych państwach członkowskich, wykorzystując w tym celu swój profil zaufany lub profil osobisty, czyli e-Dowód.

Na stronie gov.pl możemy znaleźć informacje, że pierwsze jedenaście państw Unii Europejskiej, w przypadku których proces reintegracji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej został skutecznie sfinalizowany, to Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Portugalia i Słowenia. Do tego aktualnie planowany jest proces reintegracji z systemami identyfikacji funkcjonującymi w kolejnych państwach Unii Europejskiej, do których należą: Austria, Francja, Litwa, Malta, Słowacja, Szwecja i Włochy, Lichtenstein, Norwegia, Bułgaria oraz Niemcy.

Co te działania mają na celu?

Te działania mają na celu zapewnienie sprawnego kontaktu z innymi węzłami eIDAS, umożliwiając polskim obywatelom wygodne logowanie do portalów publicznych innych państw Unii Europejskiej za pomocą polskich środków identyfikacji elektronicznej. Wszystkie procesy integracji są prowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, który pełni rolę operatora węzła polskiego eIDAS.

Polska już zakończyła proces notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej (PSIE)!

Warto podkreślić, że pod koniec 2022 roku Polska skutecznie zakończyła proces notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej (PSIE), który również był realizowany przez NASK. Finalizacją tego procesu było opublikowanie opinii potwierdzającej notyfikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co miało miejsce 19 kwietnia 2023 roku.

PSIE obejmuje dwa środki identyfikacji elektronicznej: profil zaufany i profil osobisty. Wydana opinia stanowi publiczne potwierdzenie zgodności z wymaganiami aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Polska już nawiązała współpracę z 18 państwami Unii Europejskiej poprzez węzeł eIDAS. To umożliwia obywatelom krajów, które wcześniej przeszły notyfikację, korzystanie z logowania do polskiego portalu transgranicznego: Biznes.gov.pl.

Co to jest e-Dowód?

e-Dowód, jeśli jeszcze jakimś cudem nie wiecie, to elektroniczny dowód osobisty, czyli nowoczesna forma dokumentu tożsamości, zastępująca tradycyjny, papierowy dowód osobisty. e-Dowód jest wersją cyfrową dokumentu, który może być przechowywany na urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfon czy tablet, w postaci specjalnej aplikacji mobilnej. Podstawowym celem e-Dowodu jest umożliwienie elektronicznego potwierdzania tożsamości, szczególnie w środowisku online.

Wniosek o dowód można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest bezpłatna. Co jednak istotne, to fakt, że jeżeli nasz dowód osobisty jest nadal ważny, nie musimy go wymieniać. Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie. Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-Dowodu, musimy posiadać smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App lub czytnik do e-Dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer i E-dowód podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat tego, do czego służy aplikacja eDo App i do czego ona służy, znajdziecie w artykule Krzysztofa Rojka. Po jego przeczytaniu nie powinniście mieć w tej sprawie już żadnych wątpliwości.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji / gov.pl

