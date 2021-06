Projekt e-Doręczenia zrodził się już pod koniec 2017 roku, jego celem było umożliwienie każdemu obywatelowi możliwości komunikacji elektronicznej z wszystkimi podmiotami publicznymi w Polsce. Operatorem wyznaczonym do jego obsługi została Poczta Polska na początku 2019 roku, która to przynajmniej do 31 grudnia 2025 r., będzie pełnić tę funkcję. Po tej dacie ma zostać rozpisany przetarg na świadczenie tej usługi.

Cały proces legislacji tego projektu trwał kilka lat, w końcu 22 czerwca 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z którą dokładnie 5 października 2021 r., Poczta Polska rozpocznie świadczenie usługi – rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a obywatelami.