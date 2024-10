e-Doręczenia na ostatniej prostej. Tym razem nie będzie już opóźnień

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od początku przyszłego roku uruchomiony w pełni zostanie system elektronicznych doręczeń. To zapowiadana od dawna rewolucja.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że z wielkich planów wprowadzenia w październiku e-Doręczeń, czyli łatwej komunikacji z urzędami za pośrednictwem cyfrowych listów poleconych, zostały nici. Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie poinformowało, że ta data jest nieosiągalna i na rewolucję przyjdzie nam jeszcze poczekać.

e-Doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

Rewolucja w komunikacji z urzędami. Wielkie zmiany już od początku roku!

Z komunikatów przekazywanych przez Ministerstwo wynikał, że termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Data ta związana jest z koniecznością przeprowadzenia nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw, wprowadzając okres przejściowy w stosowaniu e-Doręczeń. I wygląda na to, że tym razem uda się dotrzymać terminów.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wprowadza ona przede wszystkim okres przejściowy, w którym doręczenie na ePUAP i inne alternatywne metody będzie równoważne z doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych. Dodatkowo, niektóre przepisy ustawy potrzebowały dalszego doprecyzowania. Było to konieczne ze względu na fakt, że nie wszystkie podmioty publiczne są gotowe na dal daleko idącą rewolucję w komunikacji z obywatelami.

e-Doręczenia coraz bliżej. Co pojawiło się w nowelizacji ustawy?

Projekt ustawy zakłada szereg zmian, w tym:

Wprowadzenie okresu przejściowego – do końca 2025 r. korespondencja może być doręczana również za pośrednictwem operatora pocztowego, ePUAP i innych systemów. Równocześnie promowana będzie adaptacja e-Doręczeń jako preferowanego sposobu komunikacji. Podmioty publiczne są zobowiązane do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) najpóźniej do 1 stycznia 2025 r. Rozszerzenie obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych – obowiązek ten obejmie dodatkowo uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury będą zobowiązane do posiadania ADE oraz korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH) w określonych terminach. Wzmocnienie organizacyjne jednostek samorządowych – jednostki te będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych obsługiwanego przez urzędy samorządu terytorialnego. Równość dostępu dla podmiotów niepublicznych – podmioty niepubliczne będą mogły zakładać adresy do doręczeń elektronicznych również za pośrednictwem operatora wyznaczonego, co ujednolici proces zakładania adresów oraz zapewni jednolite zasady dla wszystkich dostawców usług zaufania. Ujednolicenie zasad w bazie adresów elektronicznych – projekt wprowadza zasady bezterminowego wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) oraz znosi wymóg składania oświadczeń o wpisie w rejestrze CEIDG. Dodatkowe obowiązki operatora wyznaczonego – operator wyznaczony, w przypadku świadczenia usług dodatkowych, będzie miał obowiązek przekazywania informacji o korzystaniu z tej usługi ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Przekazywanie danych będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co umożliwi przetwarzanie i wyszukiwanie tych danych z bazy adresów elektronicznych. Określenie obowiązków służb specjalnych – agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz resort obrony narodowej mają dostosować się do wymogów ustawy do końca 2026 r., wykorzystując publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczną usługę hybrydową.

Co dalej? Po przyjęciu projektu nowelizacji przepisów związanych z e-Doręczeniami, ten trafi teraz pod obrady Sejmu. Rządzący zakładają, że cały proces uchwalania ustawy przejdzie bez większych problemów, co oznaczałoby, że system e-Doręczeń zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Wszystko jednak zależy od tego, kiedy Sejm zacznie obradować nad tymi zmianami. 21. Kolejne posiedzenie Sejmu RP odbędzie się w dniach 6, 7 i 8 listopada 2024 r. Na ten moment nie ma jednak jej w porządku obrad – to może zmienić się w kolejnych dniach.