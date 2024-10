Oto nowa Żappka. To w tej aplikacji znajdziesz najlepsze oferty i żappsy

O tym, że Żabka pracuje nad nową wersją aplikacji mobilnej wiemy od dawna. Sieć sklepów od kilku miesięcy podgrzewała atmosferę zapowiadając daleko idące zmiany w żappce, które podyktowane są zmieniającymi się trendami oraz koniecznością dostosowania jej do nowych wyzwań stojących przed firmą oraz stale rosnących wymagań klientów.

Rozwój technologii to jeden z filarów długofalowej strategii Grupy Żabka. Dzięki synergii naszych marek w aplikacji Żappka, użytkownicy zyskają lepszy dostęp do naszej pełnej oferty, my z kolei możemy wykorzystać potencjał płynący z całej Grupy