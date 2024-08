20 nowych sklepów dziennie i średnio 250 tys. netto zysku rocznie. Tak rozwija się e-commerce w Polsce

Jak wskazuje badanie przeprowadzone na zlecenie skandynawskiego Coolshop, e-commerce zajmuje obecnie czwarte miejsce pod względem liczby nowych firm rejestrowanych w Polsce. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się blisko 7,2 tysiąca nowych przedsiębiorstw, które jako główny obszar działalności wskazały właśnie handel internetowy. To potwierdza, że mimo pewnego spowolnienia, e-commerce nadal przyciąga wielu nowych przedsiębiorców, którzy dostrzegają w nim potencjał do rozwoju i zysków.

Najlepiej radzą sobie średnie przedsiębiorstwa, których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 10 do 250 milionów złotych. Aż 88% z nich znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej, co czyni je najbardziej stabilnymi graczami na rynku. Z kolei najmniejsze firmy, z przychodami poniżej 10 milionów złotych rocznie, często borykają się z problemami — ponad połowa z nich zmaga się z trudnościami finansowymi: e-commerce'owy sukces nie dotyka jednak wszystkich — mimo przyciągających liczb.

Dowodów na to, że e-commerce jest wymagającą branżą, zdecydowanie nie brakuje. W pierwszym półroczu 2024 roku działalność zakończyło 3,9 tysiąca firm z tej branży, a ponad 4,5 tysiąca zawiesiło swoją aktywność. Niemniej, całkowita liczba sklepów internetowych wzrosła o 3,3 tysiąca: mniej, niż w poprzednim roku, ale i tak trudno mówić o tym, że e-commerce w Polsce jakkolwiek się "cofa".

E-commerce w Polsce rozwija się intensywnie od kilku lat. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku liczba firm działających w tej branży wynosiła około 35,6 tysiąca, a zaledwie dwa lata później przekroczyła 50 tysięcy. Po pierwszej połowie 2024 roku liczba zarejestrowanych sklepów internetowych zbliża się do 69 tysięcy — mimo spowolnienia, ów rynek dalej się rozrasta.

Polscy konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie zakupami online. 37% internautów dokonuje zakupów w internecie co najmniej pięć razy w miesiącu i jest to znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Ponadto, aż 87% użytkowników internetu dokonało zakupu online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a wszyscy badani przyznali, że przynajmniej raz w życiu skorzystali z tej formy zakupów. Handel w Internecie bardzo mocno zakorzenił się w świadomości konsumentów.

Przedsiębiorcy działający w tym sektorze mogą liczyć na cały czas rosnącą bazę klientów, co implikuje spore oczekiwania wobec e-commerce'ów w ogóle. Intensywny rozwój technologii oraz rosnąca świadomość konsumentów tworzą sprzyjające warunki w kontekście ich ekspansji. Przyszłość sektora wygląda więc obiecująco, co z pewnością przyciąga zarówno nowych graczy, jak i inwestorów.