Po mieście i w terenie – najlepsze hulajnogi na wakacje

Do kina, nad jezioro i po parku – te hulajnogi to idealni partnerzy wakacyjnych podróży.

Kalendarzowe lato już za rogiem, a to oznacza tylko jedno – już niebawem moment upragnionych wakacji i urlopów, a więc czasu spędzanego na powietrzu. Niezależnie od tego, czy będziecie celebrować je w miejskiej dżungli, czy poza miastem, warto mieć ze sobą ekologiczny pojazd, ułatwiający docieranie do lasów, nad rzeki czy na plaże. A skoro o ekologicznych pojazdach mowa, to wiadomo, że chodzi o hulajnogi elektryczne, czyli jednoślady, które latem rozwijają swój pełen potencjał. W tym materiale pomożemy wybrać modele, sprawdzające się zarówno na ulicach, jak i podmiejskich trasach.

Jaka hulajnoga elektryczna do miasta?

Jeśli szukasz pojazdu, który uprzyjemni Ci wakacyjne przejażdżki po mieście, to powinieneś brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort poruszania się po drodze. Dlatego też w naszym zestawieniu wzięliśmy pod lupę pojazdy, które cechują się bogatym wyposażeniem dodatkowym, zapewniającym dobrą komunikację z innymi członkami ruchu drogowego, a także cechującymi się mocnymi hamulcami, pozwalającymi na szybką reakcję w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Motus Scooty 10 GEN 5

Niech za przykład posłuży tutaj Motus Scooty 10 GEN 5. Klasyczna konstrukcja z nietuzinkowym wyposażeniem, sprawiającym, że to idealna hulajnoga elektryczna dla dziecka. Zaimplementowano w niej kierunkowskazy umieszczone na kierownicy z panelem LCD oraz automatyczny tempomat, by możliwie jak najbardziej ułatwić prowadzenie pojazdu. Hulajnoga z silnikiem 700 W rozpędza się maksymalnie do 20 km/h, a dzięki baterii o pojemności 15Ah osiąga do 65 km zasięgu.

Wróćmy do bezpieczeństwa – 10-calowe koła pneumatyczne to najlepszy wybór w przypadku hulajnogi miejskiej, bo takie rozwiązanie dobrze amortyzuje nierówności i sprawia, że hulajnoga jest bardziej odporna na wstrząsy. W tylnym kole hulajnogi znajduje się hamulec bębnowy, odpowiadający za szybkie i skuteczne hamowanie, a dla lepszej widoczności zastosowano pełen system oświetleniowy, składający się z odblasków, lampy LED na przodzie i tylnego światła pulsacyjnego.

RUPTOR R1 Lite

Jeśli pojazd ma służyć starszemu użytkownikowi i zastanawiasz się, jaka hulajnoga elektryczna dla dorosłego sprawdzi się w mieście, to uwagę powinieneś zwrócić na RUPTOR R1 Lite. Ta niepozorna maszyna skrywa potężne wnętrze pod stylową konstrukcją, co czyni z niej idealnego kompana miejskich podróży.

60 km zasięgu, bezszczotkowy silnik 500 W, podwójne hamulce tarczowe i nawet 45 km/h – takie połączenie sprawia, że nie tylko unikniecie korków w drodze nad miejski zalew, ale też sama jazda dostarczy masę frajdy. Dodam też, że RUPTOR R1 Lite to hulajnoga z certyfikatem IP54, więc nawet jeśli złapie Was letni deszcz, to jednoślad wyjdzie z tych przygód bez szwanku.

Najlepsza hulajnoga elektryczna w teren – na co zwracać uwagę?

Wakacje w mieście to nuda? Bzdura, wystarczy podejść do sprawy kreatywnie. Podmiejskie parki, lasy, rzeki i cała reszta off-roadowych miejscówek czeka na eksplorację, ale trzeba tam jakoś dotrzeć. Jasne, możesz jechać autem i zatruwać środowisko, lub wybrać komunikację miejską i stać w korkach, ale zamiast tego lepiej postawić na ekologiczną hulajnogę, zdolną do radzenia sobie w trudnych warunkach. Jak jest najlepsza hulajnoga wyczynowa? Na to pytanie prostej odpowiedzi nie ma, ale mamy kilka propozycji, które ułatwią wybór.

Motus PRO 10 sport 2021

Zacznijmy od Motus PRO 10 sport 2021, który już samym wyglądem daje do zrozumienia, że to hulajnoga elektryczna w teren. Jej największą siłą są dwa silniki 1000 W, co przekłada się na zdolność pokonywania tras na miękkim gruncie przy sporym nachyleniu terenu. Dodajmy do tego świetną amortyzację wahaczową, która pomimo ciężaru wykonywanej pracy działa cicho, przekazując każdy wat mocy na każdy metr drogi.

Regulowana kierownica ze stacyjką i kluczykiem sprawia, że z Motus PRO 10 sport 2021 obcuje się trochę jak z motocyklem – zwłaszcza jeśli dodamy do tego niezłe przyspieszenie. Hulajnoga w mniej niż 3 sekundy osiąga prędkość podróżną 24 km/h, a w około 20 sekund na liczniku wyświetla się już 66 km/h.

RUPTOR R6 V3

Hulajnoga elektryczna na wakacje poza miastem powinna cechować się możliwie jak największym zasięgiem. Z uwagi na to, prezentujemy Wam RUPTOR R6 V3, czyli model zdolny do pokonywania 75 km! Wzmocniona konstrukcja, zawieszenie sprężynowe i hamulce tarczowe z przodu i z tyłu sprawiają, że ten jednoślad pokochają fani wyczynowej jazdy.

Poza wspomnianym wyposażeniem warto wyróżnić też bogate oświetlenie ze wskazaniem na dwie futurystycznie wyglądające lampy na przodzie, które doświetlą drogę po zmroku.

Dualtron EAGLE

Na koniec hulajnoga dedykowana jeździe wyczynowej, ale sprawdzająca się doprawdy w każdych okolicznościach. Mowa o Dualtron EAGLE czyli maszynie z absurdalnie mocnymi silnikami o łącznej mocy 3300W. Tutaj nie ma wymówek. Nie ważne, czy śmigać będziecie po chodnikach, ścieżkach rowerowych, podmiejskich łąkach czy zalesionych szlakach – ta hulajnoga to aż 90 km potencjalnego dystansu i system podwójnej amortyzacji elastomerowej na 10-calowych kołach, czyli gwarancja bezproblemowej jazdy w każdych warunkach.

Pomimo masywnej konstrukcji i wagi 30 kg jest łatwa w transporcie dzięki prostemu mechanizmowi składania. To nie tylko składana kolumna, ale też rączki kierownicy, przez co pojazd można łatwo i szybko schować w bagażniku auta. Szeroki podest (243 mm) i duża kierownica sprawiają, że Dualtron EAGLE to najlepsza hulajnoga dla dorosłych, a tym samym główny zwycięzcą w kategorii najlepsze hulajnogi elektryczne do 8000 zł.

Hulajnoga elektryczna na wakacje – dlaczego warto?

Niezależnie od wybranego modelu należy pamiętać, że hulajnogi elektryczne do świetny środek transportu z kilku powodów. Używane przez dziecko krzewią postawy proekologiczne i zachęcają młodych kierowców nie tylko do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale też do nauki podstaw ruchu drogowego, które przydadzą się w pełnoletnim życiu. Dorosłym zaś pomagają unikać korków, oszczędzać na paliwie i poczuć nieco dziecięcej frajdy podczas codziennych dojazdów do pracy. Są też łatwe w przechowywaniu dzięki niewielkim rozmiarom, stosunkowo niskiej wadze i możliwości szybkiego składania, co może okazać się zbawienne dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na posiadanie auta w danej lokalizacji.

Jesteś zainteresowany, ale powyższe modele nie trafiają w Twój gust? Daj znać w komentarzu, postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie z oferty BAREL POLAND.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik