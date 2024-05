Nowy iPhone 14 128 GB taniej w Plusie

Wiele osób kupujących nowe smartfony, dotychczasowe urządzenia zatrzymuje. Często lądują one w szufladzie, na zasadzie a nuż się przyda - na wypadek awarii, zgubienia czy innych losowych zdarzeń.

Pół biedy, jeśli rzeczywiście się przydaje, jednak pewnie w znacznej liczbie przypadków urządzenia te “leżakując” tak, zwyczajnie tracą na wartości, a można przecież dzięki nim kupić nowe urządzenie taniej. To poza dbaniem o planetę, bardzo praktyczne rozwiązanie, a aktualnie dzięki różnym programom i ofertom w Plusie, cały proces możemy przejść sprawnie i wygodnie.

Plus Odkup, czyli jak kupić nowszy telefon taniej

W programie Plus Odkup możemy odsprzedać swój obecny telefon, a uzyskane środki przeznaczyć na zakup nowszego urządzenia.

Jak to działa? Aby wstępnie zorientować się w temacie wyceny posiadanego urządzenia, które chcecie sprzedać, możecie pobrać z Google Play i App Store aplikację mobilną Plus Odkup, która sprawdzi stan podstawowych parametrów telefonu - samego ekranu czy działania podzespołów i zaproponuje cenę odkupu.

Można też udać się bezpośrednio do salonu Plusa, gdzie cały proces możemy przejść z pomocą doradcy, a uzyskaną kwotę z wyceny przeznaczyć na zakup nowego urządzenia. Tu z pomocą przychodzi kolejny program - Plus Wymiana, z którego możemy skorzystać podczas tej samej wizyty w salonie i wyjść z niego z nowym urządzeniem w kieszeni.

Plus Wymiana - nowszy iPhone w niższej cenie

Plus Wymiana to program, w którym kupujesz iPhone’a w niskich cenach, który możesz wymieniać na nowy co 2 lata.

Oczywiście jest też opcja wykupienia na własność, do wyboru mamy więc trzy opcje:

nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wybrać nowy iPhone z nową umową (zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania),

spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność,

od razu wybrać zakup iPhone w 24 lub 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

Sprawdźmy pierwszą i ostatnią opcję dla dwóch nowszych modeli iPhone pamiętając, że mamy już w kieszeni 1 024,00 zł za iPhone 13 128 GB.

iPhone 14 128 GB w Plus Wymiana

Decydując się na opcję z wymianą po dwóch latach na nowy model, iPhone 14 128 GB kupimy w 24 ratach po 91.66 zł, co daje nam kwotę razem z opłatą na start (499 zł) - 2 699,00 zł.

iPhone 14 128 GB na własność

W przypadku, gdy po tych 2 latach będziemy chcieli zostawić sobie tego smartfona na własność - bez wymiany na nowy, zapłacimy za niego 24 raty po 131,25 zł, co z opłatą na start zamknie nam się w kwocie 3 649,00 zł.

Jest też jeszcze tańsza opcja - rozłożenie rat za tego smartfona na 12 miesięcy, wówczas łączny koszt za samo urządzenie zamknie się w kwocie 3 499,00 zł.

iPhone 15 128 GB w Plus Wymiana

Mówi się, że nie ma sensu wymieniać smartfona na numerek do przodu, bo większe zmiany zachodzą w smartfonach zwykle co dwa lata. Więc sprawdźmy, ile zapłacimy za najnowszego iPhone 15 128 GB.

W opcji z wymianą po dwóch latach, za iPhone 15 128 GB zapłacimy na start 499 zł i w 24 miesiącach po 112,5 zł. Łącznie za sam sprzęt zapłacimy więc 3 199,00 zł.

iPhone 15 128 GB na własność

Decydując się od razu na zakup tego smartfona na własność, na start zapłacimy za niego 499 zł i później w 24 ratach po 160,42 zł - razem będzie to więc 4 349 zł.

2 abonamenty w cenie 1

Powiecie, że zapomniałem o koszcie abonamentu komórkowego. Cóż, tutaj również możemy skorzystać z tańszej opcji i wykupić, bądź przedłużyć umowę na dwa lub trzy numery dla siebie i bliskich w rodzinie.

Jeśli korzystamy już z jakiejś oferty Plusa (abonament komórkowy za min. 39 zł/mies. lub Telewizję Polsat Box za min. 20 zł/mies. lub internet za min. 19 zł/mies.), za dwa abonamenty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz 100 GB transferu do podziału - zapłacimy 59 zł miesięcznie z rabatami przez 24 miesiące, czyli 29,50 zł za numer (to mniej niż w ofercie na kartę).

Z kolei gdy bierzemy tylko dwa numery lub przenosimy je od innego operatora, koszt ten zamknie się w kwocie 69 zł miesięcznie z rabatami, 34,50 zł za numer i mamy tu do podziału 240 GB. Natomiast w przypadku, gdy potrzebujemy trzech numerów, będzie to 99 zł miesięcznie z rabatami, czyli 33 zł za numer i do podziału aż 750 GB.

Jak widać, każda z tych opcji to okolice aktualnych miesięcznych kosztów w ofertach na kartę, z mniejszymi limitami transferu danych na numerze.

Wakacje od rat w Plusie

Wracając jeszcze na koniec do zakupu iPhone w ratach - w przypadku, gdy czekają nas teraz większe wydatki, na przykład z uwagi na zaplanowany dłuższy wyjazdu wakacyjny, możemy zrobić sobie jednoczesne wakacje od rat.

Promocja ta pozwala na odłożenie spłaty rat za urządzenie o 6 miesięcy. I tak, w przypadku naszych wyliczeń, co do zakupu iPhone 14 128 GB na własność w 12 ratach na start zapłacimy jedynie kwotę 499 zł - nowi klienci lub 0 zł - obecni klienci, a pierwszą ratę uiścimy dopiero po 6 miesiącach od zakupu.

Warunkiem skorzystania z tej promocji jest dla nowych klientów oprócz wykupienia abonamentu komórkowego, zakup usługi Serwis Urządzenia Premium 24 za 20 zł/mies. Z kolei dla obecnych klientów, dodatkowo opłacanie swojego abonamentu komórkowego przez min. 6 miesięcy bez zaległości oraz zakup usługi Serwis Urządzenia Premium 24.

--

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus.