Dziś z technologii 5G może korzystać każdy

Jeszcze na początku tego roku sieć 5G jawiła się nam jako mrzonka przyszłości. Nie dlatego, że nie mieliśmy realnych dowodów na jej działanie, ale dlatego, że wielu „ekspertów” widziało zastosowanie 5G w rzeczach bardzo odległych dla zwykłego człowieka. Samoprowadzące się samochody, niesamowicie zaawansowane technologie medyczne czy niezwykle rozbudowany smart home – póki co nie widzimy tego jeszcze w naszym otoczeniu zbyt często. Dlatego też wiele osób nie tylko nie wie, co można zrobić z siecią 5. generacji, ale też – postrzega ją jako coś niesamowicie drogiego. Tymczasem dzięki temu, że technologie tanieją, dziś nie trzeba fortuny zarówno na zakup jak i na użytkowanie telefonu z 5G. Moduły te trafiają bowiem nie tylko do flagowych urządzeń, ale też do średniaków, które za rozsądne pieniądze oferują dobrą wydajność oraz niesamowicie szybki internet.

Najpierw dobierzmy abonament

Na rynku mamy obecnie cały przekrój smartfonów, których zakup nie kosztuje majątku, a które pozwalają na dostęp do sieci 5G. Zanim jednak kupimy telefon, powinniśmy najpierw przyjrzeć się ofercie abonamentowej. Warto wybrać taką, która zaoferuje nam największy transfer za jak najmniejszą kwotę miesięcznie oraz taką, która pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał nowej technologii. Taką posiada operator sieci Plus, która jako pierwsza uruchomiła w Polsce 5G. Nie tylko korzysta ona z szeregu rozwiązań, pozwalających polepszyć doświadczenia konsumentów (m.in. pasmo 2600 MHz dedykowane wyłącznie technologii 5G) ale też – w tej sieci 5G osiąga bardzo przyzwoite prędkości, przekraczające 300 Mbps i dochodzące do 600 Mbps. Jest to znacznie, znacznie więcej niż jakakolwiek konkurencja.

Plus posiada też bardzo dobrze złożony abonament, w którym za 70 zł miesięcznie mamy do dyspozycji 24 GB transferu, a po jego wykorzystaniu – nielimitowany transfer w technologii LTE z maksymalną prędkością pobierania danych wynoszącą 2 Mb/s. Jest to abonament polecany do 5G, ponieważ w nim dostęp do sieci najnowszej generacji jest zapewniony także po zakończeniu trwającej obecnie promocji. Dlatego też ceny wszystkich telefonów, jakie wam dziś przedstawię, będą właśnie w tym abonamencie. Oto więc przed wami 4 smartfony, które pozwolą wam cieszyć się wysoką szybkością internetu, a jednocześnie są z niższej półki cenowej niż flagowce, więc dedykowane są do szerokiej grupy klientów.

Motorola G 5G Plus

Motorola G 5G to smartfon, który niedawno był u mnie na testach i który, jak pewnie pamiętacie, bardzo polecałem. Wyróżniał się on przede wszystkim bardzo dobrze działającymi, jak na tę klasę sprzętową, czterema aparatami i ekranem o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Motorola znana jest z tego, że minimalnie ingeruje w oprogramowanie, dzięki czemu mamy pewność, że umieszczony tam Snapdragon 765G przez długi czas wystarczy do wszystkich zadań, przed jakimi postawimy smartfon. Zwłaszcza, że jego temperatura jest w tym telefonie pod bardzo dobrą kontrolą. Do spółki z procesorem mamy tu 6 GB pamięci RAM, a całość korzysta z dużej, 5000 mAh baterii wspartej szybkim ładowaniem 20 W. Na pokładzie mamy też wszystkie niezbędne dodatki – czytnik linii papilarnych na prawym boku, NFC i gniazdo kart microSD.