Najlepsza technologia to taka, której działania nie zauważamy

I jak się okazało – działało. Dosłownie kilka kroków od miejsca w którym stałem złapałem zasięg, dzięki czemu 4 odcinki pobrały się w przeciągu sekund, a nie jak w przypadku sieci LTE – kilkudziesięciu minut. Dzięki temu zarówno oczekiwanie na przystanku, jak i podróż powrotna do domu minęły szybko i okazały się znacznie przyjemniejsze.

Posłowie

Jeden z najbardziej znanych cytatów z serialu Mad Man brzmi: „Make it simple, but significant”. Jego popularność wynika z faktu, że można go odnieść do bardzo wielu rzeczy, jednak moim zdaniem dosyć dobrze opisuje on zmianę, jaka dzieje się na naszych oczach. 5G nie zrewolucjonizuje naszego życia od razu, przynajmniej nie do momentu, w którym ktoś znajdzie sposób by wykorzystać potencjał tej technologii. 5G wpływa na nasze życie już teraz, choć nieco inaczej, upraszczając i ułatwiając większość czynności do których wykorzystujemy mobilny internet. I tak właśnie warto traktować tę technologię na jej obecnym etapie rozwoju – jako małe, ale znaczące zmiany w życiu każdego z nas. Zmiany, do których przywykniemy szybciej, niż sobie to wyobrażamy.

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.