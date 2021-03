Dziś wszystko możemy (i chcemy) mierzyć. Każdy aspekt naszego życia musi być na wykresie

I o ile dziś mierzenie każdej rzeczy, którą zmierzyć można, łącznie z czasem mycia zębów, jest co najwyżej nieszkodliwym dziwactwem, to fakt, jak szybko się zaadaptowaliśmy do takiej rzeczywistości może budzić delikatny niepokój odnośnie tego, jak będzie to wyglądało w kolejnym dziesięcioleciu. Wiecie, jeżeli już nawet szczoteczka do zębów ma wbudowany moduł śledzenia tego co robimy, można sobie tylko wyobrazić, co jeszcze będziemy chcieli zmierzyć. Buty z wbudowanym krokomierzem lub systemem GPS, czy też piekarnik z historią tego, co do niego włożyliśmy wydają się wcale nie takim abstrakcyjnym pomysłem. Czy to może być czymś złym? Tutaj oczywiście pojawiają się pytania o to, na ile zapisywanie wszystkich danych o nas sprawia, że te dane są bezpieczne. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ja jednak chciałbym ugryźć temat z nieco innej strony.

Tak, korzystanie z wszystkich gadżetów zapisujących nasz progres pomaga naszej efektywności. Ale czasem nieefektywność jest piękna

Jeżeli miałbym zawrzeć swoje uwagi w jednym zdaniu, to sprowadzałoby się to chyba do tego, że o ile technologia faktycznie jest w stanie poprawić (bądź uczynić efektywniejszym) każdy aspekt życia, to dla mnie jest wiele aspektów, które bez niej są po prostu lepsze. Jeżeli idę na spacer w góry, to chciałbym, by interakcji pomiędzy mną a naturą nie zakłócało pikanie zegarka, że właśnie przeszedłem X kroków na takiej wysokości. Jeżeli biegam, to robię to dla siebie i informacja o tym, że od 4 przebieżek biegam wolniej niż zazwyczaj na nic nie będzie mi przydatna, a wręcz – będzie raczej demotywująca. Moim zdaniem jest pewne unikatowe piękno w przeżywaniu niektórych chwil na swój sposób. To jaka jazda z ekonomizerem w samochodzie – z nim spalimy mniej paliwa, ale bez niego jedziemy w takim stylu jaki chcemy. co sprawia, że jazda jest przyjemniejsza.