Kwiecień na Netfliksie to okres, gdy do oferty zawita naprawdę sporo tytułów, ale wyłowienie tych najciekawszych wcale nie jest najłatwijsze. Wśród nich znalazła się bowiem np. "Ostatni autobus", który będzie opowiadał o... wycieczce szkolnej, która zamienia się w misję ratunkową dla ludzkości przed armią zabójczych dronów. Brzmi oryginalnie i przy odpowiednim wykonaniu nawet takie cudo mogłoby być ciekawym komediowym seansem. Prawdopodobnie w podobnym prześmiewczym klimacie zachowany będzie serial "Metal Lords", który opowiada o dwóch dzieciakach pragnących założyć zespół heavymetalowy w liceum. Problem w tym, że oprócz tej dwójki nikt więcej nie jest zainteresowany takim rodzajem muzyki, więc sprowadzi to na nich problematyczne - delikatnie rzecz ujmując - sytuacje.

Nowe filmy i seriale na Netfliksie - kwiecień

Nie mam pojęcia, co może wyjśc z filmu pt. "Bańka", który skupia się na grupie aktorów i aktorek starających się nakręcić film, w czasie gdy pozostają zamknięci w pokojach hotelowych z powodu pandemii. W obsadzie znaleźli się Karen Gillan, Fred Armisen, David Duchovny, Pedro Pascal, Keegan-Michael Key, Rob Delaney oraz James McAvoy. Prosto z Holandii przywędruje natomiast na Netfliksa "Sekstelefon" - film zabiera nas do lat 80. w Amsterdamie, gdzie przedsiębiorcza studentka pracuje w sekslinii prowadzonej przez dwóchskrajnie różnych braci.

Z Korei Południowej na Netfliksa trafi "Jutro". Film przedstawia historię młodego mężczyzny, który przypadkowo staje się półczłowiekiem-półduchem. Po tym, rozpoczyna pracę u żniwiarzy z zaświatów i jest desygnowany do misji specjalnych. Dla fanów koreański produkcji mam też inną propozycję: "Oferta biznesowa". Ten komediodramat opowiada o randce w ciemno, na którą wybrała się inna osoba, niż powinna. Młoda dziewczyna zgadza się na wypłatę sporej ilości gotówki za tę przysługę, ale na miejscu okazuje się, ma spotkać się z szefem własnej firmy. On jej jednak nie rozpoznaje i jest gotowy się z nią ożenić.

Dokumenty i dramaty w kwietniu na Netfliksie

Netflix zaserwuje nam także "Anatomię skandalu" z Rupertem Friendem i Sienną Miller, a fabuła skupia się na skandalach w brytyjskich elitah i walczących o prawdę kobietach. "Wybieraj albo umieraj" to thriller z Eddiem Marsanem, Iolą Evans i Asą Butterfieldem. W filmie dwójka przyjaciół decyduje się na zrestartowanie gry wideo z lat 80. i odbiór nagrody, ale groźna rozgrywka okazuje się bardziej prawdziwa, niż sądzili. Ciekawie zapowiada się również "Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo" - produkcja animowana przygotowana przez Richarda Linklatera, który przygotował historię zainspirowaną jego przeżyciami z okresu misji Apollo na Księżyc w latach 60. Pozostają w kosmicznej tematyce zwrócę Waszą uwagę na dokument "Powrót w kosmos", który skupi się na Elonie Musku i jego firmie SpaceX, która od dwóch dekad stara się wskrzeszyć programy kosmiczne na świecie. Jeśli wolicie pozostać na Ziemi, to Netflix proponuje dokument "Najsłynniejsze parki narodowe świata" z narracją byłego prezydenta USA Baracka Obamy.

Ozark, Russian Doll i Zadzwoń do Saula na Netflix

Kwiecień to także czas wielkich seriali: do oferty trafią nowe, lecz ostatnie odcinki "Ozark". To druga część finalnego 4. sezonu, który zamknie pewną erę seriali oryginalnych Netfliksa. Fani "Russian Doll" nareszcie doczekają się 2. sezonu, który będzie dostępny w drugiej połowie miesiąca, a ku wielkiemu finałowi zmierza także "Zadzwoń do Saula". Pierwsza część ostatniego 6. sezonu - licząca 7 odcinków - również pojawi się w kwietniu na Netfliksie, ale pamiętajcie, że w tym przypadku nowe epizody będą debiutować na platformie w cotygodniowych odstępach. Netflix podzielił się także datą premiery polskiego serialu "Zachowaj spokój", który nakręcono na podstawie historii Harlana Cobena. W obsadzie znaleźli się Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Grzegorz Damięcki i Agnieszka Grochowska. Ponownie serial realizują Michał Gazda i Bartosz Konopka, którzy odpowiedzialni byli za "W głębi lasu".

Pełna lista nowości - kwiecień 2022 - Netflix