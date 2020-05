Niezbędnik czytelnika Antyweb na Dzień Matki – co kupić i jak dostarczyć?

Dzień Matki jest w Polsce obchodzony 26 maja, ale w wielu krajach na świecie obowiązują inne (nawet ruchome) daty. Dla przykładu w większości państw Europy Zachodniej, USA, Australii, Japonii, Chinach czy Kanadzie jest to druga niedziela maja, a na Bliskim Wschodzie jest to 21 marca. Z tego powodu w Internecie możecie natrafić na wiele treści związanych z tym świętem w innym terminie. Na szczęście zapominalskich, większość innych dat poprzedza Dzień Matki w Polsce, więc jeśli nie przygotowywaliście nic innego na to święto, to będziecie mieli jeszcze trochę czasów na zaplanowanie jego organizacji.

Jak składać życzenia na Dzień Matki? Jest coś lepsze niż SMS

Tegoroczny Dzień Matki jest dość wyjątkowy, ponieważ duża część z nas może nie mieć możliwości osobiście wręczyć prezentu i złożyć życzeń. Pomimo poluzowania obostrzeń, wciąż niewskazane jest opuszczanie domu bez konkretnego powodu, a dalsze podróże mogą przynieść niepotrzebne ryzyko. Wszystko zależy jednak od was, waszej odpowiedzialności i rozsądku, dlatego decyzję o odwiedzinach pozostawiamy tylko wam.

Alternatywą dla osobistej wizyty są wideorozmowy, które oferowane są już przez wszystkie najpopularniejsze komunikatory, a niektóre z nich powstały tylko z myślą o tego rodzaju kontakcie. Na liście znajdą się: Messenger, WhatsApp, Skype, Google Duo, Signal czy Zoom. Każdą z nich zainstalujecie na smartfonach z Androidem i iOS-em, a istnieje też spora szansa, że wasze mamy posiadają już konto w jednym z wymienionych komunikatorów.

Czytaj też: Aplikacje do wideorozmów – 5 najlepszych komunikatorów

Wyślij kartkę, także online

Życzenia można też złożyć w bardziej tradycyjnej formie przez telefon albo wypisując je odręcznie w liście czy kartce pocztowej. Ostatnie lata przyniosły nam jednak kilka ciekawych rozwiązań i usług, które umożliwiają przygotowanie i zlecenie nadania takiej kartki przez Internet. Pozwala na to m. in. Envelo należąca do Grupy Poczta Polska – neokartka może zawierać wybrane przez nas zdjęcie oraz treść, a ceny rozpoczynają się od 5,99 zł. Istnieje też alternatywna usługa Poczta Kartkowa ze znacznie większym wyborem kartek, które ewentualnie możemy personalizować.

W opisie kartki przeczytacie też o dodatkowych bonusach usługi, jak wkładka na błyszczącym białym papierze, zdobienie złotą farbą, kolorowa koperta. Kartki nadawane są jako priorytet, za dostawę odpowiadać może firma kurierska lub poczta, a datę dostawy wskazujemy my sami (sugerowane jest wybranie nieco wcześniejszego terminu, by mieć pewność że kartka dotrze na czas). Płatność odbywa się oczywiście online (przelewy, karta, PayPal, BLIK). Na podobnej zasadzie działa usługa Twojakartka.pl.

Dostawa kwiatów na Dzień Matki

Nieodłącznym elementem Dnia Matki są kwiaty. W tym przypadku również możecie zdecydować się na zamówienie ich online wraz z dostawą konkretnego dnia. Do wyboru jest wiele usług, niektóre z nich posiadają nawet aplikacje mobilne. Poczta Kwiatowa (także z aplikacją na Androida) czy E-kwiaty oferują taką możliwość, podobnie jak . Być może w waszej (lub waszej mamy) okolicy usługa Glovo współpracuje z lokalnym biznesem jak kwiaciarnia i będziecie mogli za jego pośrednictwem wysłać bukiet – warto sprawdzić także taką możliwość.

Cukiernie na Dzień Matki

To prowadzi nas do innego stałego punktu, czyli słodkości. W tym przypadku z pomocą przyjdą wam praktycznie wszystkie aplikacje pozwalające na zamawianie jedzenia (Pyszne, Uber Eats, Glovo, : wybierając kategorię desery czy cukiernia dotrzecie do odpowiednich ofert dostępnych we wskazanym przez was regionie. Serwis Twoja Cukiernia skupia się natomiast tylko na asortymencie cukierni, dlatego po podaniu konkretnego adresu będziecie mogli poznać propozycje.

Cukiernie z pewnością będą organizować z okazji Dnia Matki specjalne promocje i akcje, dlatego warto być z nimi na bieżąco. W dobie mediów społecznościowych dobrym pomysłem będzie śledzenie profili cukierni na Facebooku czy Instagramie, gdzie mogą pojawić się nawet dodatkowe bonusy dla klientów oraz przydatne informacje o możliwościach dostawy i zbliżającym się terminie.

Nie chcemy w tym roku polecać wam zakupu najczęściej polecanych smartfonów czy tabletów, ale uważamy, że czytnik ebooków mógłby być dobrym wyborem ze względu na duży wybór ofert online na cyfrowe książki (także w abonamencie) oraz możliwości personalizacji sposobu wyświetlania tekstu. Dobrym pomysłem może być też zegarek, ale tutaj musicie zdać się na wasze możliwości finansowe oraz gust mam. Wśród tradycyjnych propozycji prezentów na Dzień Matki mogą znaleźć się kosmetyki lub perfumy, a także gotowe zestawy (także imienne), które zawierają przeróżne smakołyki oraz wyjątkowe herbaty czy kawy. Możecie też postawić na biżuterię lub użyteczne przedmioty jak aereator do wina.

Wyjątkowy Dzień Matki w 2020 r.

Jak już wspomniałem, tegoroczny Dzień Matki jest jeszcze bardziej wyjątkowy niż zwykle, ponieważ jeszcze więcej zależy teraz od nas samych. Wizyty i osobiste spotkania mogą być w niektórych okolicznościach niewskazane, dla niektórych mogą być obecnie jeszcze bardziej utrudnione. Warto pamiętać, że dysponujemy teraz jeszcze większymi możliwościami, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktu na odległość, podobnie jak i realizację różnych zamówień.