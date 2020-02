Czytaj więcej, płać mniej. Ebooki na abonament – przegląd ofert

Legimi

To najstarsza i chyba najpopularniejsza tego typu usługa. Legimi zaczęło swoją działalność z aplikacjami mobilnymi na smartfony i tablety, ale dziś zakres obsługiwanych urządzeń jest znacznie szerszy niż wcześniej. Legimi znajdziemy na Androidzie, iOS-ie i Windows 10, ale jasne jest, że czytanie książek na klasycznych, świecących ekranach LCD czy OLED nie każdemu odpowiada.

Dlatego Legimi mocno pracowało nad tym, by pojawić się na czytnikach ebooków i dopięło swego. Usługa jest kompatybilna z czytnikami Kindle, Pocketbook oraz inkBOOK i Onyx. W przypadku trzech ostatnich marek oferowana jest dedykowana każdej z platform aplikacja, natomiast Kindle wymaga comiesięcznej synchronizacji z komputerem i aplikacją Legimi.

Oferta Legimi jest nieco skomplikowana, ponieważ zanim zdecydujemy się na jeden z pakietów musimy podjąć decyzję, czy interesuje nas propozycja nieograniczona limitem przeczytanych stron oraz czy jesteśmy zainteresowani zakupem czytnika na raty. Do wyboru są inkBOOK Prime HD oraz PocketBook Touch Lux 4, a czas trwania umowy może obejmować 6, 12 lub 24 miesiące (istnieje też opcja zakupu bez długoterminowego zobowiązania).

Za sam dostęp do Legimi można płacić jedynie 6,99 zł, ale jest to okraszone restrykcyjnymi ograniczeniami (300 stron, 2 urządzenia). Za kilkanaście złotych więcej, 24,99 zł, można przeczytać 1500 stron i to na 3 urządzeniach. Uważam jednak, że zamiast przejmować się limitem, zdecydowanie lepiej zapłacić z góry 32,99 zł (umowa na 12 miesięcy) lub 39,99 zł (bez umowy) i nie przejmować się takimi ograniczeniami (tylko na Kindle, gdzie można maksymalnie przeczytać 7 książek/msc).

Liczba przypisanych do konta urządzeń sięga 4, a jeśli zakupicie książkę papierową od Legimi to zostanie dostarczona do Was za darmo. Dopłacając odpowiednio 7 zł lub 5 zł do wcześniej wymienionych kwot zyskacie także dostęp do audiobooków. Co istotne, postępy w czytaniu synchronizują się z postępem w odtwarzaniu audiobooka (usługa Książki w chmurze od Legimi).

Empik Go

Cyfrowa usługa Empik Go wystartowała już jakiś czas temu i regularnie powiększała się o nowe pakiety. Obecnie są ich cztery. Najtańszy obejmuje lektury szkolne dla klas 4-8 – w sumie znajduje się tam ponad 200 tytułów (ebooki i audiobooki). Jeśli interesują Was tylko ebooki lub tylko audiobooki, to Empik przygotował dedykowane takim treściom oferty pojedyncze, za które zapłacimy 29,99 zł miesięcznie.

W przypadku ebooków mówimy o ponad 25 tys. tytułów, a audiobooków znajduje się ponad 4 tys. Jeśli zdecydujecie się dopłacić 10 zł więcej będziecie mogli i czytać, i słuchać w ramach jednej subskrypcji, jednak Empik nie oferuje jeszcze synchronizacji postępu czytania pomiędzy dwoma różnymi formatami.

Z Empik Go można korzystać maksymalnie na dwóch urządzeniach, a do wyboru są aplikacje dla Androida i iOS-a (wspierane są tablety). Ponadto, relatywnie niedawno pojawiła się też możliwość skorzystania z aplikacji Empik Go na czytnikach marki inkBOOK., wewnątrz której oferowane są ebooki oraz audiobooki.

IBUK

IBUK.pl to polska biblioteka cyfrowa, w której ofercie znajduje się także abonament. Dostępne są różne okresy trwania subskrypcji (od 1 miesiąca do 6 miesięcy, od 19,90 zł do 79,00 zł), w ramach których możemy przeczytać określoną liczbę ebooków.

Niestety, aplikacja IBUK to tak naprawdę serwis www, z którego korzystać można tylko w oknie przeglądarki, dlatego na urządzeniach mobilnych będzie to nieco utrudnione (zalecane byłyby tylko tablety). IBUK należy do grupy PWN i największą zaletą usługi jest oferta oparta na specjalistycznych, w dużej mierze naukowych tytułach. Decydując się na abonament możemy zaoszczędzić nie płacąc za pojedyncze książki.