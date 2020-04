W jaki czytnik ebooków warto się wyposażyć? Ranking Antyweb

Czytniki ebook – jaki kupić?

W naszym zestawieniu uwzględniliśmy nie tylko czytniki najtańsze, ale także te, za które trzeba zapłacić nawet powyżej 1000 złotych – jeśli ktoś dysponuje tak dużym budżetem i czyta wystarczająco często, to usprawiedliwienie takiego wydatku wcale nie będzie trudne.

Czytaj więcej, płać mniej. Ebooki na abonament – przegląd ofert

W związku z tym poniżej znajdziecie polecane przez nas e-czytniki z kilku przedziałów cenowych. Na rynku e-czytników sporo się zmieniło, ponieważ rywale Amazona oferują coraz ciekawsze urządzenia, a co najważniejsze to właśnie one wspierają istotne dla polskich czytelników usługi jak Legimi, Empik Go, Storytel oraz inne. Biorąc to wszystko pod uwagę prezentujemy nasz ranking czytników ebooków, wśród których znajdziecie urządzenia

(Nowy) Kindle Oasis

Bezapelacyjny numer jeden, jeśli chodzi o czytniki ebooków. Poprawiony, nowy model Kindle Oasis posiada 7-calowy, dotykowy ekran o współczynniku ppi wynoszącym ponad 300 – to zapewnia ostrość tekstu na wysokim poziomie. Obudowa Oasis pozostała asymetryczna, co pozwala wygodniej i pewniej trzymać go w jednej dłoni – jedna z bocznych krawędzi jest znacznie szersza i znajdziemy na niej przyciski umożliwiające przewracanie stron.

Ponadto Kindle Oasis 3 jest wodoodporny, posiada czujnik światła (reguluje jasność ekranu automatycznie) oraz akcelerometr, dzięki czemu zawartość ekranu obraca się po przełożeniu czytnika do drugiej ręki. Dodatkowo, w 3. generacji Oasisa pojawiła się opcja zmiany temperatury barwowej podświetlenia, dzięki czemu ekran nie jest tak jasny. Tym razem Amazon sięgnął po aluminium, dzięki czemu Kindle Oasis 3 jest znacznie bardziej wytrzymały i lepiej się prezentuje, ale zimne aluminium nie jest tak przyjemne w dotyku, jak tworzywo sztuczne. Cena zaczyna się od ok. 1000 zł.

Kindle Paperwhite

Czytnik o prawdopodobnie najlepszym współczynniku jakości do ceny. Zaprezentowany w październiku tego roku model czerpie garściami z wcześniejszych generacji oraz innych modeli, w związku z czym jest to najcieńszy i najlżejszy Kindle Paperwhit.

Ekran również jest już na wysokości ramek okalających wyświetlacz – przekątna wynosi 6 cali, a współczynnik ppi przekracza 300. Kindle Paperwhite (4) jest wodoodporny, ma dwa razy więcej wbudowanej pamięci (do 32 GB) niż wcześniejsze wersje. Podobnie jak Kindle Oasis oferuje wsparcie dla plików mobi oraz chmurę Amazonu, gdzie bez przeszkód możecie trzymać książki do pobrania na czytnikach Kindle oraz w aplikacjach Kindle.

Czytaj też: Gdzie kupować ebooki

InkBOOK Prime HD

Pod polskim szyldem nareszcie powstał tani e-czytnik, który posiada dotykowy i podświetlany ekran z regulacją barwy i temperatury światełka. Niezależnie od tego, czy czytamy w domu, czy w drodze, wszystkie te funkcje są bardzo mile widziane, a pierwsza z nich wręcz niezbędna. 6-calowy ekran posiada rozdzielczość 1404 na 1072 pikseli, więc dysponujemy ostrym i wyraźnym tekstem.

Polacy coraz więcej czytają – ebooki i audiobooki

Dodatkowo, należy wiedzieć, że do dyspozycji użytkownika jest 8 GB pamięci wbudowanej na ebooki (ale jest slot na karty microSD) oraz aplikacje ze sklepu InkBOOK Apps, które można instalować na czytniku. Wśród nich znajdują się: Empik Go (na wyłączność wśród czytników), Legimi, Storytel i Publio. InkBOOK Prime HD posiada dwie pary przycisków na bocznych krawędziach (do zmiany stron), co można naprawdę szybko docenić. Cena – około 400 zł.

Nasza recenzja InkBOOK Prime HD.

PocketBook Touch HD 3

PocketBook Touch HD 3 6-calowy ekran o rozdzielczości 1404 na 1872 pikseli. Nie ma płaskiego frontu, ale ekran jest oczywiście dotykowy i podświetlany (z opcją regulacji temperatury barwowej oświetlenia), a cała konstrukcja jest wodoodporna. Posiada 16 GB pamięci wbudowanej, fizyczne przyciski do zmiany stron i czujnik zamykania okładki. Odtwarza pliki audio (Bluetooth lub adapter z microUSB na 3,5 mm jack). Wyposażono go w akcelerometr, funkcję Send-to-PocketBook, Dropboksa i wsparcie dla Legimi. Cena – około 600 zł.