Dzielicie konto na Disney+? To mogą być ostatnie miesiące. Firma chce to ograniczyć

Temat współdzielenia kont we wszelakich serwisach z usługami cyfrowymi budzi ogrom emocji od lat. I nie chodzi już wyłącznie o serwisy VOD, ale także całą resztę usług. Bo przecież współdzielić można konta z grami wideo, a także oprogramowaniem które coraz częściej sprzedawane jest w formie subskrypcji.

Naturalnym jest, że to przeciekające przez ręce firm pieniądze. Można było mieć wątpliwości czy utrudnienie takich praktyk będzie dobrym krokiem. Przyznam, że sam byłem sceptycznie nastawiony do pomysłu. Netflix udowodnił jednak, że uszczelnienie systemu ma sens. I pomimo całej lawiny drwin ze strony obserwatorów i wypominania im słynnego wpisu na Twitterze sprzed lat — nie poddali się. Wtedy miłością było dzielenie się hasłem. Ale teraz większą miłością okazało się zarabianie więcej pieniędzy.

Źródło: Unsplash @renatoramospuma

Disney Plus zakaże współdzielenia kont?

Ale skoro Netflix już przetarł szlaki, to konkurencja zobaczyła jak to działa i że nie ma powodów do obaw. Póki co firma od października zdecydowała się podnieść ceny swoich pakietów, o czym rano informował Błażej. Na tę chwilę wszystko wskazuje jednak na to, że w Polsce nie musimy się obawiać podwyżek. Nie ma żadnych komunikatów na ten temat, a na oficjalnej stronie firmy wciąż widnieje stary cennik.

Podczas ogłaszania wyników finansowych za ostatni kwartał jednak, Bob Iger wspomniał, że firma "aktywnie poszukuje sposobów rozwiązania problemu współdzielenia konta". Dodając też, że jeszcze w tym roku "zacznie aktualizować umowy abonenckie o dodatkowe warunki i własne zasady udostępniania". Firma planuje w przyszłym roku przyłożyć więcej uwagi monetyzacji. Co to może oznaczać w praktyce?

Więcej restrykcji ze współdzieleniem kont na Disney Plus. Co się zmieni?

Na tę chwilę przedstawiciele firmy nie informują jeszcze o żadnych konkretach związanych ze zmianami. Zapytani o to, jak wygląda obecnie kwestia współdzielenia kont w liczbach — także nie wdają się w szczegóły. Bob Iger wspomniał jedynie, że to "znacząca" liczba. Wspomniał również, że gigant medialny ma techniczne możliwości śledzenia logowania użytkowników — i w przyszłym roku zajmie się tematem.

Chociaż prawdopodobnie w 2024 zobaczymy pewne zmiany, możliwym jest, że... prace nie zostaną zakończone w ciągu roku kalendarzowego. Ale z pewnością wzięliśmy to za prawdziwy priorytet i uważamy, że jest tu szansa, aby pomóc nam rozwinąć naszą działalność.

Nie wiadomo czy Disney całkowicie zabroni współdzielenia, czy może uda się ścieżką wydeptaną przez Netflixa i za dodatkowe profile "spoza gospodarstwa domowego" trzeba będzie dodatkowo zapłacić. A może spróbują podejść do tematu jeszcze inaczej? Czas pokaże. Na tę chwilę jednak wydaje się to dość ryzykownym krokiem, tym bardziej, że w ostatnim czasie subskrybentów Disney Plusa nie przybywa, a ubywa. I to na najważniejszym dla giganta rynku — czyli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.