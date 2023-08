The Changeling – pierwszy horror od Apple na premierowym zwiastunie

Pakujcie walizki – The Changeling zabierze Was do krainy koszmarów, mitów i upiornych baśni.

Apple przywita jesień klimatycznym serialem, reklamowanym jako „baśń dla dorosłych”. To pierwsza taka produkcja na platformie TV+, która zmrozi Wam krew w żyłach.

Nowy serial fantasy horror oparty na bestsellerowej książce

Gigant z Cupertino ma w zwyczaju opierać się przy produkcji filmów i seriali na książkach bestsellerowych autorów – nie inaczej jest tym razem. The Changeling (w polskiej wersji Odmieniec) to serialowa adaptacja powieści Victora LaValle o tym samym tytule, opowiadająca mroczną historię młodych rodziców – Emmy i Apolla. Niespodziewane zniknięcie Emmy sprawia, że jej mąż trafia na skrywane przez nią tajemnice, które doprowadzają go do miejsc rodem z najgorszych koszmarów.

Gęsta atmosfera wręcz wylewa się z premierowego zwiastuna, przez co The Changeling zapowiada się na jedną z najciekawszych pozycji Apple TV+ w tym roku. W rolę głównych bohaterów horroru fantasy wcielą się LaKeith Stanfield i Clarke Backo, a reżyserią zajmie się Melina Matsoukas. Pierwszy odcinek nowego serialu ma ukazać się 8 września.

