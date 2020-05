Google Earth to genialne narzędzie. Pozwala nam na wirtualne podróże w najbardziej odległe i niedostępne zakamarki świata. Coś co w okresie pandemii i izolacji wydaje się bardzo ciekawą alternatywą. Oczywiście nijak to się ma do rzeczywistych podróży, ale przecież musimy sobie jakoś radzić.

Przy okazji sprawdzania możliwości oferowanych przez mapy 3D od Google natrafiłem na coś równie ciekawego, usługę Earth Engine. Co to takiego? To usługa od Google dzięki której udostępnia całą masę zebranych informacji na potrzeby naukowców i organizacji. O ile Google Earth to opcja na wirtualne podróże, o tyle Earth Engine to narzędzie do analizy ogromnych zasobów danych geoprzestrzennych. Dzięki nim zainteresowane jednostki są w stanie sprawdzić, jak zmieniał się poziom wód na danym obszarze, zalesienie czy gdzie było największe ryzyko zachorowania na malarię. Należy tu zaznaczyć, że w ramach Earth Engine tylko część danych dostępnych w usłudze Google Earth.

Po co to wszystko?

Mógłbym rzucić chwytliwym tekstem marketingowym, który serwuje nam Google, że jest to zgodne z ich misją, że Google chce uporządkować wiedzę i udostępnić ją wszystkim tak, aby była użyteczna, że chcą pomóc naukowcom, że chcą, aby świat był lepszy. Zapewne jest w tym jakaś część prawdy, na pewno jest to też zabieg PRowy. Niezależnie od realnych powodów, to warto wiedzieć, że Earth Engine to naprawdę pożyteczne narzędzie.

To, że te dane mogą być użyte w sposób użyteczny nie podlega żadnej dyskusji. Dla przykładu Matt Hansen z Uniwersytety Maryland dokonał analizy zmian poziomu zalesienia na świecie w ostatnich latach. Efekty tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Science. Hansen przeanalizował dane dotyczące niemal całego globu (z wyłączeniem Antarktydy i Arktyki) czyli obszar blisko 130 milionów kilometrów kwadratowych.

W 2014 roku uruchomiono darmowe narzędzie open-source o nazwie Collect Earth. Łączy ono obie usługi: Google Earth i Earth Engine. W przystępny sposób wizualizuje wszelkie zmiany dotyczące środowiska wynikające z działalności człowieka. Celem tego narzędzia jest wsparcia rządów, uczelni i organizacji non-profit do monitorowania tego, jak bardzo i jak szybko nasza działania wpływają na środowisko naturalne.

Ty też możesz zobaczyć jak zmienia się świat

Earth Engine ma jeszcze jedną zaletę. Pozwala każdemu zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniał się otaczający nas świat. W ramach usługi udostępniony jest produkt o nazwie „Timelaps”. Pozwala na lepsze zrozumienie zmian jakie zaszły na Ziemi na przestrzeni 34 lat. W końcu nic nie działa na wyobraźnie tak jak odpowiedni obrazek. Według zapewnień Google, każda animacja jest przygotowana z 35 zdjęć z bezchmurnym niebem od 1984, czyli po jednym zdjęciu na rok. Efekt? Genialny!

Możecie skorzystać z narzędzia na dwa sposoby. Pierwszy to wybór jednego z sugerowanych przez Google miejsc. Są to ich zdaniem najciekawsze fragmenty Ziemi do obejrzenia. Szczególnie ciekawie wygląda rozwój infrastruktury w Brazylii nad rzeką Teles Pires. Drugi sposób to po prostu wpisanie interesującej was lokalizacji w wyszukiawrkę. Polska naprawdę urosła w siłę!

Zachęcam Was do zapoznania się zarówno z Google Earth jak i Earth Engine, to narzędzia, które naprawdę mogą zmienić nasze postrzeganie zagadnień związanych ze środowiskiem i dbaniem o planetę.