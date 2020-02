Mapy Google i NaviExpert wywiozły mnie w pole żebym ominął korki. Coś chyba poszło nie tak?

Nie zna życia ten, kto nie jechał w polskie góry lub z nich nie wracał, szczególnie w weekend. Korki na światłach, bo główna trasa nie może przecież omijać miejscowości. Do tego ciągłe remonty, które albo pojawiają się jak grzyby po deszczu, albo od lat tkwią w tych samym miejscach. Czego by kierowca nie robił, to jadąc tam w ferie, zawsze gdzieś stanie na dłużej. Osiem godzin wczorajszego powrotu (mimo wyjazdu do Warszawy we wczesnych godzinach porannych) nie jest rekordem, ale kiedy nawigacja informowała o nieco ponad pięciu, a kończyła na ponad ośmiu nie poprawiło raczej humoru.

Wielokrotnie czytałem w sieci, że bezrefleksyjne jeżdżenie z nawigacją to wyjazd w pole i na dobrą sprawę do dziś śmieję się z tych historii – a bo to jakaś pani gdzieś tam wjechała do jeziora, a to ktoś zakopał się na leśnej ścieżce zbyt mocno ufając nawigacji. I ja doskonale rozumiem, że te algorytmy mają masę informacji z trasy, dobierają rozpiskę tak, bym nie stanął w korku, ale to już kolejny raz, kiedy robiłem nawrotkę do głównej trasy, bo wylądowałem na takich drogach, że dalsza podróż skończyłaby się awarią – albo zwieszenia mojego samochodu, albo mojego żołądka.

Od razu powiem, że nie grzebię za bardzo w ustawieniach Map Google czy NaviExperta, nie omijam dróg płatnych, nie ustawiałem parametrów spalania, a trasę wybieram rekomendowaną. Oznacza to, że program sam wybiera taką rozpiskę by omijać korki. I faktycznie, omija – co doskonale pokazał mi podczas wczorajszej, męczącej i irytującej warunkami podróży. W przeciwieństwie jednak do Map Google nie daje znać ile faktycznie zaoszczędzę czasu wybierając rekomendowaną trasę (chyba, że wrócę do okna wyboru celu). Oznacza to, że mogę zyskać na przykład jedynie 2 czy 3 minuty, ale wpakować się wąskie, kręte dróżki zamiast jechać główną drogą. I tak też się w ostatnich dwóch weekendach kilka razy stało.

Zdarzało się też, że zjazd na boczną drogę względem głównej trasy wpakował mnie w korek, gdy na głównej ruch odbywał się płynnie (niestety widziałem przez okno). Skąd korek? Pewnie większość kierowców wybrała podobną sugestię nawigacji. Zdarzyło się też, że zarówno Mapy Google, jak i NaviExpert puściły mnie na tyle wąskimi dróżkami, że przy każdym wymijaniu pojazdu z przeciwnej strony, oba samochody jechały po poboczu by nie dotknąć się lusterkami. Hitem był przejazd przez delikatnie tylko utwardzoną drogą przy prywatnych posesjach. Ostatecznie z niej zawróciłem widząc, że robi to 5 pojazdów przede mną. Możliwe więc, że dalej było pole, polna żwirowa dróżka albo ślepa uliczka. Wróciliśmy więc wszyscy do korka, który ostatecznie nie był wcale taki straszny i kompletnie nie rozumiem czemu obie nawigacje chciały mnie puszczać bokiem głównej trasy.