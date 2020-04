Podróże za zero złotych? Z Google Maps 3D świat stoi otworem

Google Maps 3D to wyjątkowe narzędzia. Nakład pracy i efekt jaki otrzymujemy są powalające. Oto kilka słów o tym co nam to daje i jak z tego skorzystać.

Google Maps 3D – co potrafią?

Google Maps są po to, aby odnaleźć drogę. Google Earth jest po to, aby się zgubić. Te ciekawe słowa to niestety nie moja inwencja, a jedynie zasłyszany fragment z wywiadu z jednym z pracowników Google. Moim zdaniem bardzo dobrze oddaje charakter narzędzia jakim jest Google Maps 3D.

Google Maps 3D to jedno z największych, a pewnie największe repozytorium fotorealistycznych, przetworzonych cyfrowo zdjęć naszej planety. Pozwala spojrzeć na nasz dom z perspektywy, która dla większości z nas nigdy nie będzie dostępna. W końcu jest ona zarezerwowana dla garstki ludzi na całym świecie.

Google Earth 3D pozwala wybrać się w podróż w dowolne miejsce na Ziemi, często niedostępne dla ludzi jak głębiny oceanów. To coś, dzięki czemu jeszcze lepiej możemy dostrzec i zrozumieć majestat naszej planety. Zachłysnąć się jej pięknem, zrozumieć jej wyjątkowość.

Google Maps 3D zmienia zwykłe zdjęcia satelitarne w coś niemal żywego. Jak wiesz, standardowe mapy są płaskie, to przestrzeń 2D. W tym wypadku są one wsparte przez dodatkowe zdjęcia wykonane z samolotu…takiego odpowiednika ich samochodu do robienia zdjęć na potrzeby Street View. Samolot wyposażony jest w zestaw 5 kamer. Jedna patrzy pionowo w dół, a kolejne w lewo, prawo, w przód i tył. Samolot wykonuje serie przelotów nad wybranym regionem i wykonuje tysiące zdjęć dzięki. To sprawia, że poszczególne kadry pokrywają się, a kamery robią zdjęcie tego samego terenu pod różnymi kątami.

Dalej to już dzieje się magia. Algorytmy wykorzystujące widzenie komputerowe analizują poszczególne fotografie i szukają punktów wspólnych. Całość wspierana jest przez obrazy dostępne dzięki satelitom co pozwala na dokładne określenie lokalizacji i służy za punkt odniesienia. Dzięki temu powstaje tzw. mapa głębi. Wykorzystywana jest ona do oszacowania odległości obiektów od kamery. Dalsze kroki to już prościzna. Poszczególne mapy głębi są zbierane i sklejane w jedną całość na którą nakładane są tekstury. Z połączonych mocy tych zdjęć powstaje Google Maps 3D.

Mapy Google 3D – jak włączyć?

Skorzystanie z tego dobrodziejstwa technologii jest prymitywnie proste. Po pierwsze możemy wykorzystać standardowe mapy Google i przełączyć się na widok 3D. Nie pomyl tego tylko z Google Maps Street View bo to dwa różne narzędzia. W momencie jak znajdziesz już interesującą Cię lokalizację przełącz się na widok satelitarny, a wtedy w prawym dolnym rogu dostępna będzie opcja 3D.

Drugą opcją, która daje więcej możliwości jest wejście bezpośrednio na https://www.google.com/earth/. To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że daje naprawdę fajne możliwości. Przede wszystkim w momencie wyszukania lokalizacji dostajemy przydatne i interesujące informacje. Do dyspozycji mamy też tryb odkrywcy, który pozwala nam obejrzeć miejsca o których mogliśmy nawet nie wiedzieć. Tutaj drobna uwaga, można się tym nieźle zatracić, ale zdecydowanie warto!

Trzecia opcja to instalacja aplikacji. W sam raz kiedy nie mamy co robić. Myślę, że dużo wartościowsze niż n-te podejście do przeglądania Facebooka czy TikToka

Google Maps 3D – nasza lista najciekawszych lokalizacji

Zacznę od dwóch, myślę, że niezbyt oryginalnych, ale na pewno wartościowych lokalizacji do sprawdzenia na Google Maps 3D. Chodzi mi o dwa parki narodowa w Stanach Zjednoczonych: Badlands i Yosemite. Pierwszy z nich widziałem na własne oczy dlatego jestem w stanie docenić to co dostarczają mapy 3D od Google. Ich jakość naprawdę powala.

Co jakiś czas lubię też rzucić okiem na to co inni użytkownicy Google Earth wynajdują. Poniżej lista moich ulubionych znalezisk (kolejność losowa):