Polskie pociągi nareszcie będą miały działający internet! Nadchodzi wielka zmiana

Media branżowe od dwóch dni rozpisują się o postępowaniu, które ogłosił nasz krajowy przewoźnik kolejowy - PKP Intercity, na dostawę 262 sztuk routerów 2-modemowych GSM/WIFI. My dotarliśmy do szczegółów tego postępowania i zwiastuje on rewolucje w dostępie do sieci w pociągach.

Zwykle jak chcemy uzyskać połączenie z internetem, korzystając z WiFi udostępnionego przez przewoźnika w danych pociągu, łączymy się z punktem dostępowym jednego z operatorów, z którym współpracuje spółka przewozowa. W efekcie często narzekamy na zrywany zasięg, ewentualnie na zbytnie przeciążenie, bo zbyt dużo pasażerów łączy się z nim w tym samym czasie.

Co powiedzielibyście jednak na zasięg kilku operatorów w jednym składzie? Taką możliwość zwiastuje ogłoszone zamówienie przez PKP Intercity.

Jako pierwszy informację tę podał Portal Kolejowy, któremu to PKP Intercity przekazała taki komunikat:

Postępowanie na dostawę 262 sztuk routerów dwumodemowych GSM/Wi-Fi jest prowadzone w celu zamontowania urządzeń w obecnie użytkowanych wagonach różnego typu, wykorzystywanych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

W przedmiocie postępowania, możemy doczytać dokładnie, jakie to mają być routery, a więc przede wszystkim:

wbudowane minimum 2 modemy LTE (min. kat. 12) z obsługą minimum 4 slotów kart SIM - z funkcją redundancji slotów kart SIM na każdym z modemów - to niezwykle ważne, zaraz wrócimy do tego,

- to niezwykle ważne, zaraz wrócimy do tego, sloty kart SIM muszą znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na obudowie routera, zabezpieczone osłoną,

co najmniej 2 interfejsy Ethernet/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ45 lub M12),

możliwość ustanowienia przekierowań portów w interfejsie użytkownika,

wbudowaną karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 2,4 i 5 GHz z możliwością pracy w trybie punktu dostępowego,

możliwość podłączenia zewnętrznych anten GPS, GSM (2x2 MIMO), WIFI (2x2 MIMO),

urządzenie musi wspierać technologię eSIM dla wszystkich modemów.

Kluczowa jest tu funkcja redundancji slotów kart SIM, która może działać dwuzakresowo. W przypadku awarii lub przerwania zasięgu na jednej karcie SIM, funkcja przełącza router tylko na drugą kartę SIM. Jeśli wszystko działa dobrze, funkcja ta pełni rolę rozłożenia obciążenia sieci, generowanego przez pasażerów na obie karty SIM.

Co więcej, mamy tu dwa modemy LTE z tą samą funkcją, więc to jeszcze bardziej rozciąga możliwości takiego routera, w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do sieci w pociągach PKP Intercity.

Oczywiście raczej nie będzie tak, że skoro mamy cztery sloty SIM, to umieszone zostaną w nich karty SIM Orange, Play, Plus i T-Mobile, bo nie spełniłoby swojej roli rozłożenia obciążenia sieci, na co chyba najbardziej narzekamy w pociągach. Może być jednak tak, że skoro są dwa modemy, z powodzeniem można wybrać dwóch dostawców z najlepszym zasięgiem nadajników, dobranych tak by jak najbardziej optymalnie uzupełniali się pokryciem.

Tak więc na jednym modemie będą mogły pracować dwie karty SIM, albo Orange albo T-Mobile - mają zbliżony zasięg w całej Polsce (wspólna sieć większości nadajników w ramach spółki NetWorks), a na drugim modemie dwie karty SIM, albo Play albo Plus.

Jedno jest pewne, przedmiotowe zamówienie niesie ze sobą zupełnie nową jakość dostępu do internetu w pociągach PKP Intercity, nowe routery połączone z zewnętrznymi antenami (wyeliminuje efekt Klatki Faradaya) powinny skutecznie rozwiązać dotychczasowe problemy z WiFi na wielu trasach kolejowych.

Źródło: Portal Kolejowy/PKP Intercity.