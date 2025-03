Ponad 50 mln zł kary dla największych elektromarketów w Polsce

Dlaczego burzliwe? W trakcie jednego z kolejnych etapów tego postępowania (informację tę podano do wiadomości publicznej we wrześniu 2023 roku), przedstawiciele UOKiK po uzyskaniu zgody sądu i w asyście policji wkroczyli do spółek Jura Poland i Euro-net (RTV Euro AGD) oraz rozpoczęli przeszukiwania w ich siedzibach. W toku tych przeszukiwań okazało się, że zarówno pracownik Euro-net, jak i Jura Poland skasowali z komunikatora WhatsApp całą korespondencję pomiędzy sobą w przedmiotowej sprawie.

Wówczas za utrudnianie przeszukiwań, UOKiK nałożył na obie spółki karę w wysokości 11 mln zł - 10 mln zł kary dla Euro-net i 1 mln zł dla Jura Poland.

Dziś UOKiK poinformował o nałożonych karach finansowych na Jura Poland i największe elektromarkety w Polsce już w przedmiotowej sprawie, a więc stwierdzonych w toku powyższego postępowania naruszeń, związanych ze zmową cenową.

Jakie były ustalenia UOKiK?

Jura Poland, jako wyłączny dystrybutor ekspresów do kawy marki Jura, zawarł porozumienie ograniczające konkurencję (zmowa cenowa) z oficjalnymi dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi - Euro-net (m.in. sklepy RTV Euro AGD), Media Saturn Holding (sklepy stacjonarne Media Markt), Media Saturn Online (sklep internetowy Media Markt) i Terg (m.in. sklepy Media Expert).

Zawarcie tej zmowy cenowej oznaczało, iż wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do sprzedaży ekspresów do kawy marki Jura (również akcesoriów do nich), w cenie nie niższej niż uzgodnione ceny minimalne - w efekcie nie można ich było kupić taniej w żadnych z tych sklepów, zarówno stacjonarnych jak i internetowych.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

W efekcie nielegalnego porozumienia przez 10 lat ceny ekspresów Jura nie były ustalane samodzielnie przez sprzedawców w warunkach uczciwej konkurencji. To oznacza, że konsumenci nie mieli możliwości zakupu tych produktów w cenach niższych niż odgórnie ustalone. Za zmowę rynkową nałożyłem na jej uczestników kary finansowe w łącznej wysokości ponad 66 mln zł. Reklama

Co więcej, ustalenia wysokości cen za te ekspresy dotyczyło również promocji czy wyprzedaży w wymienionych sklepach, a nawet rodzajów i wartości gratisów dla konsumentów, którzy zdecydowali się na kupno tych urządzeń.

Nad całym porozumieniem piecze stanowił importer ekspresów Jura Poland, który monitorował ceny u dystrybutorów i interweniował w przypadku stwierdzenia niższych cen, posuwając się przy tym do gróźb wstrzymania dostaw czy rozwiązania umowy.

W wyniku postępowania i przeanalizowania dokumentacji, UOKiK stwierdził, iż również dystrybutorzy patrzyli sobie na ręce, a informacjami w tym zakresie dzielili się za pomocą telefonów, poczty elektronicznej, komunikatora WhatsApp (patrz: drugi akapit) oraz SMS-ów.

Za stwierdzone naruszenia, prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary finansowe na łączną kwotę 66 mln zł:

Jura Poland (importer) - 12 212 000 zł;

Terg (Media Expert) - 30 065 250 zł;

Euro-net (RTV Euro AGD) - 10 500 450 zł;

Media Saturn Online (Media Markt - sklepy internetowe)- 6 772 000 zł;

Media Saturn Holding Polska (Media Markt - sklepy stacjonarne) - 6 549 000 zł.

Kary nie uniknęła też Joanna Luto, prezes zarządu Jura Polska, która była bezpośrednio odpowiedzialna za niedozwolone ustalenia - 243 750 zł.

Nie bez znaczenia przy ustalaniu wysokości kar był długotrwały okres stwierdzonych naruszeń, który ustalono na czas od lipca 2013 do listopada 2022 r. Co ciekawe,- nie wiem czy to dobre określenie w tym kontekście, ale w początkowej fazie zmowy uczestniczyły w niej tylko spółki Jura Poland oraz Media Saturn Holding i Media Saturn Online. Na dalszych etapach dołączyły do niej spółka Terg - 2014 rok, a w 2019 roku - Euro-net.

Decyzja prezesa UOKiK nie jest prawomocna, wyżej wymienione spółki mogą się jeszcze od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: UOKiK.

