Dyson WashG1, bo tak nazywa się najnowszy odkurzacz firmy, to sprzęt który obiecuje wnieść poziom higieny i wygody sprzątania na zupełnie nowy poziom. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji i efektywności i ma być idealnym rozwiązaniem do czyszczenia dużych powierzchni, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwej obsługi i doskonałych rezultatów.

Jak obiecuje producent, Dyson WashG1 ma łączyć w sobie cały zestaw zaawansowanych technologii, które na co dzień ułatwią nam dbanie o czystość w naszym domostwie. Odkurzacz jest wyposażony w osobny zbiornik na czystą wodę o pojemności 1 litra, która ma pozwolić umyć nawet do 290 m². Kluczowym elementem oferowanym przez WashG1 jest technologia zwilżania, zasysania i ekstrakcji, która pozwala na skuteczne usuwanie zarówno mokrych, jak i suchych zabrudzeń z twardych powierzchni, bez konieczności dodatkowego, ręcznego, sortowania odpadów.

Dyson WashG1 w praktyce: jak działa najnowszy odkurzacz firmy?

Dyson WashG1 wykorzystuje dwie wysokoobrotowe szczotki, które obracają się w przeciwnych kierunkach, co zwiększa skuteczność czyszczenia. Dzięki temu że posiada on kilkadziesiąt punktów pulsacyjnych równomiernie rozprowadzających wodę, szczotki są nawilżane na całej swojej szerokości. To zaś przekłada się na równomierne mycie podłóg. Poza tym każda ze szczotek pokryta jest mikrofibrą , co gwarantuje dokładne usunięcie brudu i plam.

Ważnym aspektem odkurzacza jest także jego zdolność do higienicznego oddzielania zanieczyszczeń. Wszystko to dzięki unikalnej technologii separacji, która jest w stanie automatycznie oddzielić suchy brudu od brudnej wody. Specjalne płytki i nylonowe szczotki dbają o to, by odsączyć nadmiar brudnej wody, a same zanieczyszczenia odłożyć bezpośrednio do wysuwanego pojemnika.

Konserwacja i automatyczne czyszczenie - to elementy, które mogą przekonać wielu do zakupów

Oba zbiorniki na wodę w Dyson WashG1 mają duże otwory — nie bez powodu. To właśnie taki projekt ma pozwolić użytkownikom na co dzień w konserwacji i czyszczeniu odkurzacza. Po zakończeniu sprzątania, WashG1 przechodzi automatyczny cykl samoczyszczenia. To wtedy dokładnie przepłukane są szczotki, które przygotowane zostają do kolejnego użycia.

Kiedy premiera Dyson WashG1? Ile będzie kosztował najnowszy odkurzacz firmy?

Jeżeli zapewnienia producenta przekonały was do przekonania się na własnej skórze o jego skuteczności, to mam dobrą wiadomość. Premiera najnowszego urządzenia Dyson WashG1 jeszcze w tym roku — choć dopiero w drugiej jego połowie. Dokładna data jeszcze nie padła, ale prawdopodobnie można spodziewać się go wczesną jesienią.

Jeżeli zaś chodzi o cenę, to... producent znany jest z tego, że wiele ich sprzętów niekoniecznie należy do najtańszych na rynku. Tym razem jednak cena nie zwala z nóg — bo w katalogu producenta znaleźć można dużo droższych produktów. Odkurzacz wyceniony został w Polsce na 2999 zł.