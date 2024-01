Kryzys docisnął Polaków? Oszczędzamy na czym się da

Postpandemiczny kryzys gospodarczy, załamania na rynku pracy w licznych branżach i inflacja spowodowały, że Polacy zmuszeni zostali do uważniejszego kontrolowania wydatków oraz większej rozwagi przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Marka Bosch zbadała, jak chęć poszukiwania oszczędności na wodzie, jedzeniu i energii elektrycznej wpływa na preferencje konsumentów przy zakupie AGD.

Planując zakup nowego urządzenia AGD zwracamy uwagę na oszczędność wody i energii

Od początku roku liczne portale i gazety ostrzegają swoich czytelników przed drastycznymi podwyżkami cen energii w nadchodzących miesiącach. Eksperci nie mają wątpliwości – będzie drogo. To zaś oznacza, że trzeba szukać oszczędności i Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Aż 86% respondentów w badaniu Bosh stwierdziło, że kwestia oszczędzania wody i energii jest wyjątkowo ważna przy zakupie dużego AGD.

Źródło: Depositphotos

Ankietowani przekazali, że w trakcie podejmowania decyzji o zakupie nowej pralki lub zmywaki biorą pod uwagę głównie wyposażenia jej w systemy służące minimalnemu zużyciu energii oraz wody, a także oszczędnego dozowania detergentu – 4 na 5 badanych zgadza się, że przy zakupie sprzętu najważniejsza jest klasa energetyczna. Przykładowo aż 79% badanych zdecydowało się zakupić suszarkę do ubrań z klasą efektywności A+++, korzystając z niej w połączeniu z pompą ciepła, by zredukować zużycie energii nawet o 68%.

Wiek i płeć – która grupa konsumentów jest bardziej skłonna do szukania oszczędności?

Z badania przeprowadzonego metodą CAWI na 1016 respondentach wynika, że to kobiety bardziej naciskają na oszczędzanie środków budżetu domowego, bo to one w większości poczuwają się do odpowiedzialności za zarządzanie mieszkaniem.

„Coraz częściej możemy zauważyć, że nie tylko wygoda, design czy wizja oszczędności czasu są czynnikami wyboru pralek, suszarek do ubrań, zmywarek czy chłodziarek. Konsumenci są świadomi, jak istotny jest zakup nowoczesnego urządzenia, które dzięki inteligentnym systemom i czujnikom będzie oszczędzać zasoby i domowy budżet” – Krzysztof Nagodziński, członek zarządu BSH w Polsce

Jeśli zaś chodzi o skłonności do oszczędzania zależne od wieku, to tu warto wyróżnić grupę silver generation, czyli respondentów po pięćdziesiątym roku życia. To właśnie oni wykazali największe skłonności do ograniczania wydatków na energie i wodę. Co ciekawe to również oni najmocniej zachęcają do oszczędzania jedzenia.

Źródło: Depositphotos

W tym temacie warto zaznaczyć, że aż 85% respondentów wykazało właśnie negatywne podejście do marnowania produktów spożywczych i wskazało tym samym oszczędzanie jedzenia jako kluczowy sposób ograniczania wydatków budżetu domowego. Dla respondentów niezbędnym elementem wyposażenia kuchni jest więc posiadanie chłodziarko-zamrażarki maksymalnie wydłużającej przydatności produktów do spożycia.

Dane odnośnie faktycznego marnotrawienia jedzenia są natomiast mniej optymistyczne. Z ubiegłorocznych badań Banków Żywności wynika bowiem, że 56% Polaków przyznaje się do nierozważnego wyrzucania jedzenia. Każdego roku w Polsce marnuje się około 4,8 miliona ton żywności i to właśnie zwykli konsumencie odpowiadają za 60% całości wyrzucanego jedzenia.

Pocieszający jest jednak fakt, że 78% respondentów zadeklarowało zmiany stylu życia, które mają wymiernie przełożyć się na oszczędzanie wody, energii i jedzenia. Związane jest to głównie z finansami, ale świadczy także o większej świadomości ekologicznej społeczeństwa.