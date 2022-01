Policja gubi dane osobowe obywateli zapisane na dyskietkach. Na szczęście na dyskietkach

Dyskietki były w powszechnym użytku w poprzednim stuleciu, sam z nich intensywnie korzystałem na początku swojej drogi zawodowej i w użytku domowym. Nie widziałem ich jednak już od dobrych kilkunastu lat, ba… nie pamiętam nawet kiedy ostatni raz widziałem sprzęt, na którym z takich dyskietek można by jeszcze skorzystać.

Najwyraźniej ta forma zapisywania danych ma się dobrze, nawet w tak rozwiniętym kraju jakim jest Japonia. Jak donosi dzisiaj Niebezpiecznik.pl, jeden z wydziałów Policji poinformował o zagubieniu dwóch dyskietek z zapisanymi danymi osobowymi 38 mężczyzn w wieku od 20 do 80 lat. Dyskietki te przekazane zostały Policji przez władze dzielnicy Meguro, która ma podpisaną umowę z Policją na okresowe sprawdzanie czy osoby ubiegające się o mieszkania komunalne nie są powiązane z zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Dane sprawdzanych osób zaginęły wraz z tymi dyskietkami, na szczęście według Policji nie stwierdzono żadnych potwierdzonych wycieków tych danych czy nieuprawnionego z nich skorzystania.

Trudno się temu dziwić, ze świeczką szukać teraz możliwości odczytu tych danych i myślę, że osoba która znalazła te dyskietki zwyczajnie je wyrzuciła, bo co bardzo prawdopodobne - nie miała pojęcia, co tak naprawdę znalazła i do czego to służy.

