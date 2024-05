Dysk Google to dla wielu podstawowe narzędzie do przechowywania plików w chmurze. Multiplatformowe, z solidnymi aplikacjami dostępnymi niezależnie od platformy, do pewnego pułapu darmowe... a przy tym po prostu solidnie działające.

Jeżeli zaliczacie się do grona zaangażowanych użytkowników narzędzia, to prawdopodobnie na co dzień sięgacie po oferowane przez nie skróty. Te już za kilka miesięcy przejdą ogromną przemianę i będzie to krok w dobrym kierunku. Znajdowanie interesujących nas plików w bibliotece będzie łatwiejsze niż dotychczas!

Nowe skróty klawiszowe w Dysku Google. Odszukanie plików będzie łatwiejsze

Na wzór tego co znamy z podstawowych narzędzi z komputera do przeglądania plików, Dysk Google po wpisaniu liter będących nazwami pliku pozwoli przenieść nas do niego na liście. Można też podać kombinację liter (np. dwie czy trzy pierwsze), by jeszcze sprawniej przenieść nas do elementu. Ale na tym jeszcze nie koniec — tutaj znaleźć można pełną, zaktualizowaną listę skrótów, które już od pierwszego sierpnia staną się podstawową opcją w Dysku Google.

Nawigacja po pierwszych literach umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe poruszanie się po liście elementów na Dysku za pomocą naciśnięcia klawisza. Użytkownicy mogą przesuwać fokus na liście plików na Dysku, naciskając pierwsze litery nazwy pliku. Ponowne naciśnięcie tej samej litery spowoduje przejście do następnego elementu zaczynającego się od tej litery.

Już teraz pierwsi użytkownicy mogą jednak samodzielnie aktywować nową opcję, bez konieczności czekania tych kilku dodatkowych miesięcy. Aby to zrobić — wystarczy uruchomić Ustawienia -> Skróty klawiszowe. Po ich otwarciu powinna już czekać opcja "Zaktualizuj teraz". U mnie nie jest ona jeszcze dostępna, ale jak to zwykle bywa z aktualizacjami w usługach Google, trafiają one do nas falami. I ta również powinna być dostępna w ciągu najbliższych dwóch tygodni.