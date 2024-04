Google lubi zabierać dostęp do usług, z których korzystają użytkownicy z całego świata. Tak też jest z Podcastami, które zostały już wyłączone w USA, a wkrótce znikną w innych krajach. Jak nie stracić dostępu do podcastów i przenieść je do innej aplikacji?

Google to nie tylko wyszukiwarka, YouTube, czy poczta Gmail. Firma w swoim portfolio ma cały szereg usług i aplikacji, z których korzystamy na co dzień. Jednak codziennością stało się już to, że udostępniane przez firmę rozwiązania nie są dane na zawsze. Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowała się ona zrezygnować z naprawdę dużej liczby usług – także takich, które cieszyły się ogromną popularnością. Nie dziwne więc, że powstała nawet specjalna strona internetowa, na której możemy sprawdzić usługi Google, które zniknęły z sieci i raczej już nie powrócą. Wśród nich znajdziemy m.in. komunikatory Hangouts czy Allo, aplikacja dla podróżujących Google Trips, aspirujące do tytułu najlepszej platformy społecznościowej Google+, czy usługa grania w chmurze Stadia. Do tego grona dołącza kolejna – Podcasty Google. Platforma i aplikacja, która miała ułatwić wyszukiwanie i słuchanie audycji internetowych z całego świata. Google chce, byśmy słuchali podcastów w ramach YouTube Music i to właśnie tam ma być ich nowy dom,

Podcasty Google znikają z sieci. Co dalej?

Na początku kwietnia tego roku Podcasty Google zostały wyłączone w USA, o czym Google informowało już kilka miesięcy temu. Teraz firma zaktualizowała swój kalendarz i poinformowała, że na pozostałych rynkach usługa zniknie przed końcem czerwca tego roku, a do końca lipca wszyscy dotychczasowi użytkownicy będą mogli przenieść podcasty do YouTube Music lub pobrać listę audycji, którą można zaimportować do innych aplikacji:

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych będą mogli korzystać z Podcastów Google do drugiej połowy czerwca 2024 r. Wszyscy użytkownicy na całym świecie mogą przenieść lub wyeksportować subskrypcje Podcastów Google do 29 lipca 2024 r.

Warto jednak zaznaczyć, że przenoszenie i eksportowanie listy podcastów dotyczy wyłącznie tych, którzy posiadają w usłudze aktywne subskrypcje podcastów. Dodatkowo, użytkownicy kont dzieci nie mogą przenieść subskrypcji do YouTube Music.

Przenoszenie subskrypcji podcastów do innych usług

Google daje możliwość przeniesienia istniejących subskrypcji zapisanych w Podcasty Google do innych usług – z czego najwygodniejsze jest przeniesienie ich do YouTube Music.

W aplikacji Podcasty Google wystarczy wybrać opcję Eksportuj subskrypcje

W sekcji "Eksportuj do YouTube Music" należy kliknąć przycisk Eksportuj

W aplikacji YouTube Music należy wybrać przycisk Przenieś i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie

Alternatywą jest wyeksportowanie pliku OPML, który można wykorzystać do zaimportowania listy słuchanych audycji w innych aplikacjach i usługach do odtwarzania podcastów:

W aplikacji Podcasty Google wystarczy wybrać opcję Eksportuj subskrypcje

W sekcji "Eksportuj do innej aplikacji" należy wybrać przycisk Pobierz

Zapisany w ten sposób plik OPML może być wykorzystany w zewnętrznych aplikacjach do słuchania podcastów

Można też skorzystać z usługi Google Takout, która pozwala na pobieranie kopii danych przechowywanych przez Google: