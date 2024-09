Kate Winslet w nowy hicie! Te filmy i seriale trzeba zobaczyć

Nie mów zła

Thriller opowiadający historię amerykańskiej rodziny, która zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez brytyjską rodzinę, którą poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, szybko zmienia się w koszmar. Główne role grają James McAvoy jako Paddy, Mackenzie Davis jako Louise, Scoot McNairy jako Ben, oraz Aisling Franciosi jako Ciara. W obsadzie znajdują się także Alix West Lefler jako Agnes i Dan Hough jako tajemniczy, niemy syn Ant. Film ukazuje, jak pozory mogą mylić, a idylliczne otoczenie skrywa mroczne sekrety, które stopniowo wychodzą na jaw.

Od 13 września w kinach

Lee. Na własne oczy

Dramat biograficzny opowiadający historię Lee Miller, modelki i fotografki, która w czasie II wojny światowej zostaje korespondentką wojenną dla magazynu “Vogue”. Film ukazuje jej przemianę z modelki w odważną reporterę, dokumentującą okrucieństwa wojny. W rolę Lee wciela się Kate Winslet, a towarzyszą jej Alexander Skarsgård jako Roland Penrose, Marion Cotillard jako Solange D’Ayen oraz Andrea Riseborough jako Audrey Withers. Film reżyseruje Ellen Kuras - produkcja skupia się na sile i odwadze Lee, która ryzykuje życie, aby pokazać światu prawdę o wojnie.

Od 13 września w kinach

Bokser

Film opowiada historię Jędrzeja, młodego i ambitnego boksera, który wraz z żoną Kasią ucieka z komunistycznej Polski do Anglii, aby spełnić swoje marzenia o zawodowej karierze bokserskiej. W roli Jędrzeja występuje Eryk Kulm jr, który przeszedł intensywne przygotowania, aby wiarygodnie oddać postać pięściarza. Ada Chlebicka wciela się w rolę Kasi, wspierającej męża w jego dążeniu do sukcesu. W obsadzie znaleźli się również Eryk Lubos jako wujek Jędrzeja, Adam Woronowicz, Waleria Gorobets, Magdalena Walach i Michał Żurawski. Reżyserem filmu jest Mitja Okorn, znany z takich produkcji jak "Planeta Singli" i "Listy do M.".

Od 11 września na Netflix

Genialna przyjaciółka - 4. sezon

Nowy sezon serialu “Genialna przyjaciółka” kontynuuje historię Eleny Greco i Raffaelli Cerullo, znanej jako Lila. Akcja toczy się w latach 80. w Neapolu, gdzie dorosłe już bohaterki muszą zmierzyć się z wyzwaniami macierzyństwa, kariery i osobistych zdrad. Elena, teraz pisarka, stara się pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, podczas gdy Lila walczy z trudnościami codziennego życia. W rolach głównych występują Alba Rohrwacher jako Elena i Irene Maiorino jako Lila. W obsadzie pojawiają się również Fabrizio Gifuni jako Nino Sarratore, Anna Rita Vitolo jako Immacolata Greco oraz Luca Gallone jako Vittorio Greco.

Od 10 września na Max

Emily w Paryżu - 4. sezon 2. część

Czwarty sezon serialu rozpoczyna się od dramatycznych wydarzeń związanych z niespodziewanym ślubem Camille i Gabriela. Emily, grana przez Lily Collins, nadal zmaga się z uczuciami do dwóch mężczyzn: Gabriela (Lucas Bravo) i Alfiego (Lucien Laviscount). Gabriel spodziewa się dziecka z Camille (Camille Razat), co komplikuje sytuację. W pracy Emily staje przed nowymi wyzwaniami, a jej szefowa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) mierzy się z trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jej małżeństwo.

Od 12 września na Netflix

The Grand Tour: One For The Road

Finałowy odcinek popularnego programu motoryzacyjnego, w którym Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May wyruszają na ostatnią wspólną podróż. Tym razem trójka prezenterów wybiera się do Zimbabwe, gdzie każdy z nich prowadzi samochód, o którym zawsze marzył. Podróż przez malownicze, ale i wymagające krajobrazy Zimbabwe prowadzi ich do emocjonalnego zakończenia na wyspie, która wydaje się dziwnie znajoma. W trakcie tej wyprawy, Clarkson, Hammond i May nie tylko testują swoje wymarzone pojazdy, ale również mierzą się z różnymi wyzwaniami i przygodami, które napotykają po drodze.

Od 13 września na Prime Video

In Vogue: Lata 90.

Serial dokumentalny, który przenosi widzów w świat mody lat 90. XX wieku. Serial opowiada historię tej dekady przez pryzmat redaktorów magazynu Vogue, takich jak Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman i Anna Wintour. Każdy odcinek skupia się na kluczowych momentach i postaciach, które kształtowały modę tamtych lat. Serial jest pełen wywiadów, archiwalnych materiałów i ekskluzywnych spojrzeń zza kulis, które ukazują, jak moda lat 90. zmieniła się na przestrzeni dekady. W serialu pojawiają się znane osobistości ze świata mody, filmu i polityki, w tym Nicole Kidman, Claire Danes, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Tom Ford, Elizabeth Hurley, Kim Kardashian, Amber Valletta, Baz Luhrmann, Mary J. Blige, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Victoria Beckham, Hillary Clinton, Kate Moss, Linda Evangelista, Jean-Paul Gaultier i wielu innych.

Od 13 września na Disney+ (trzy pierwsze odcinki, pozostałe trzy od 20 września)