Ten dokument wyjaśni Wam jak działają media społecznościowe oraz Internet

To, co ma wyróżnić dokument Netfliksa od wielu pozostałych treści to obecność przed kamerą byłych pracowników Facebooka, Google, Twittera, Instagrama czy Pinteresta, wśród których znalazł się nawet współtwórca przycisku „Lubię to”. To właśnie te osoby mają dostarczyć kluczowych informacji na temat mechanizmów, którymi rządzą się platformy społecznościowe oraz serwisy internetowe. Facebook czy Instagram są z pozorów miejscami, gdzie śledzimy aktywności innych osób, ale jak mówi zwiastun: w tych firmach pracują całe zespoły, które mają obrócić naszą psychologię przeciwko nam. „Z powodu tych platform na świecie doszło do znaczących zmian” – słyszymy, a my mamy pozostawać naiwni wobec tego wszystkiego. Chwilę później można usłyszeć, że mylimy prawdę i prawdziwe wartości ze znaczeniem lajków i komentarzy.

Netflix nie porusza tej tematyki po raz pierwszy

To nie jest pierwszy taki dokument Netfliksa, który ma pokazać od środka zasady i reguły funkcjonowania związanych z Internetem firm i gigantów. Wcześniej ukazał się materiał pod tytułem „Hakowanie świata”, który w głównej mierze skupił się na sprawie Cambridge Analityca związanej z Facebookiem. W naszej recenzji Paweł nie pochwalił wszystkich aspektów materiału – napisał, że choć dość sprawnie wytłumaczono, co dokładnie się wydarzyło, to jednak po zakończonym seansie towarzyszyło mu uczucie zmarnowanego potencjału na opowiedzenie arcyważnej historii. Jeśli mieliście już jakieś pojęcie o tym, co działo się wtedy z Facebookiem, to dokument Netfliksa nie dostarczył prawie żadnych nowych informacji.

Mam więc nadzieję, że „Dylemat społeczny” nie popełni tego samego błędu. Zwiastun zdaje się obiecywać dokładnie to, czego bym oczekiwał – wypowiedzi osób faktycznie zaangażowanych w tę sprawę i mówiących coś rzeczywiście nowego, zamiast powielania już krążących informacji w Sieci, o których można przeczytać wpisując jedynie odpowiednie hasła w wyszukiwarkę internetową. Z drugiej strony nie będzie mnie dziwić duże nasączenie banałami – z punktu widzenia osób bardziej zaawansowanych technicznie – ponieważ dokument (dzięki Netfliksowi) dedykowany jest zwykłym użytkownikom, którzy nie posiadają takiej wiedzy.

Premiera dokumentu już 9 września na Netflix.