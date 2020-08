Netflix tnie koszty – sprawdź, czy Twój serial został anulowany lub zakończony

W czerwcu przyglądaliśmy się serialom, które mogą być zagrożone brakiem zamówienia na nowe sezony. Na tamtej liście znalazło się kilka tytułów, których los wciąż jest nieznany, ponieważ Netflix nie podjął i nie ogłosił żadnych konkretnych decyzji. Dotyczy to m. in. „Mindhuntera”, którego produkcja została odsunięta w czasie bez żadnych konkretnych planów na jej wznowienie. W przypadku „The Kominsky Method” zamówiono 3. sezon, a „Outer Banks” wróci z 2. sezonem. Niestety, nie każdy serial z tamtej listy miał tyle szczęścia i kilka z moich prognoz się sprawdziło.

Netflix – seriale anulowane

Altered Carbon

Informacja sprzed zaledwie kilku godzin dotyczy jednego z najpopularniejszych i największych (najdroższych) seriali Netfliksa. Serwis zdecydował się nie zamawiać 3. sezonu, po dość słabym powrocie historii w 2. serii. Wśród największych zarzutów wobec serialu znalazły się te dotyczące fabuły w zbyt dużym stopniu odbiegającej od książek, czyli materiału źródłowego. Wizualnie „Altered Carbon” mógł się podobać, ale scenariusz niestety kulał.

White Lines

„White Lines”, opowiadające o poszukiwaniach zaginionego na Ibizie brata przez główną bohaterkę serialu, nie doczeka się nowych odcinków. Spoglądając na oceny serialu nie powinno być to dla nikogo większym zaskoczeniem, ale wokół tytułu utworzyła się grupa fanów, która liczyła na kontynuację historii. Już wiemy, że takowa nie powstanie.

To nie jest OK

Wydawać się mogło, że serial z Sophią Lillis zdoła uniknąć topora Netfliksa, ale najnowsze wieści wskazują na to, że fani serialu będą musieli obejść się smakiem i nie otrzymają nowych odcinków. Produkcja twórców „The End of the F***ing World” była po cichu rozwijana dalej (jak donosi Deadline), ale nie doczekała się oficjalnego zamówienia. W konsekwencji widzowie nigdy nie dowiedzą sięjak główna bohaterka nabyła supermoce i kto śledził ją na przestrzeni 1. sezonu.

The Society

Informacja o anulowaniu tego serialu zbiegła się w czasie z ogłoszeniem braku kontynuacji „To nie jest OK”. Historia opowiadająca o mieszkańcach bogatego miasteczka, w którym znikają wszyscy dorośli, a nastolatkowie są zmuszeni do zorganizowania się na nowo najwyraźniej nie cieszyła się wystarczającą popularnością.

Netflix – seriale zakończone

Ozark Season 4 Teaser – Netflix Series Ozark will return for an expanded fourth and final season, consisting of 14 episodes split into 7-episode parts. Opublikowany przez Rotten Tomatoes Wtorek, 30 czerwca 2020

W ostatnich miesiącach poznaliśmy plany Netfliksa związane z wieloma popularnymi serialami. Wiemy, że „Ozark” wróci z 4. sezonem, który będzie już ostatnim. Podobnie wygląda przyszłość „Lucyfera„, którego 6. sezon zakończy serial. Jeden z największych hitów „Dom z papieru” doczeka się ostatniego 5. sezonu, „Już nie żyjesz” otrzyma jeszcze tylko 3. sezon, a „The Crown” zakończy się na 6. sezonie. Nie było do końca jasne, co stanie się z „The Chilling Adventures of Sabrina„, ale oficjalny komunikat poinformował nas o ostatnim 4. sezonie (pojawi się w drugiej połowie 2020). Natomiast w 2021 roku otrzymamy ostatni 4. sezon „Atypowego„.