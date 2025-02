Dwa seriale nie miały sobie równych. Tona nagród trafiła w ich ręce!

Sezon na rozdawanie nagród w popkulturze trwa w najlepsze. Critics Choice Awards może nie jest najgłośniejszą z branżowych nagród, ale bez wątpienia przyciąga uwagę widzów — bo podpowiada co warto obejrzeć.

To kolejna gala, po której miała co świętować ekipa znakomitego serialu Szōgun. Adaptacja powieści Jamesa Clavella okazała się prawdziwą bombą, która od wielu miesięcy nie schodzi z ust komentatorów. Ponadto we wszystkich komediowych kategoriach królował serial Hacks. Ale kategorii związanych z samymi serialami było multum — powyżej pełna lista nominowanych oraz zwycięzców!

Chritics Choice Awards 2025 — lista serialowych zwycięzców

Najlepszy serial dramatyczny

Dzień Szakala

Dyplomatka

Evil

Branża

Wywiad z wampirem

Stary człowiek

Szōgun

Kulawe konie

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeff Bridges, Stary człowiek

Ncuti Gatwa, Doktor Who

Eddie Redmayne, Dzień Szakala

Hiroyuki Sanada, Szōgun

Rufus Sewell, Dyplomatka

Antony Starr, The Boys

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Caitriona Balfe, Outlander

Kathy Bates, Matlock

Shanola Hampton, Odnalezieni

Keira Knightley, Black Doves

Keri Russell, Dyplomatka

Anna Sawai, Szōgun

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Tadanobu Asano, Szōgun

Michael Emerson, Evil

Mark-Paul Gosselaar, Odnalezieni

Takehiro Hira, Szōgun

John Lithgow, Stary człowiek

Sam Reid, Wywiad z wampirem

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Moeka Hoshi, Szōgun

Allison Janney, Dyplomatka

Nicole Kidman, Special Ops: Lioness

Skye P. Marshall, Matlock

Anna Sawai, Pachinko

Fiona Shaw, Siostry na zabój

Najlepszy serial komediowy

Misja: Podstawówka

Nauczyciel angielskiego

Hacks

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

Ktoś, gdzieś

St. Denis Medical

Co robimy w ukryciu

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Brian Jordan Alvarez, Nauczyciel angielskiego

Adam Brody, Nikt tego nie chce

David Alan Grier, St. Denis Medical

Steve Martin, Zbrodnie po sąsiedzku

Kayvan Novak, Co robimy w ukryciu

Martin Short, Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Kristen Bell, Nikt tego nie chce

Quinta Brunson, Misja: Podstawówka

Natasia Demetriou, Co robimy w ukryciu

Bridget Everett, Ktoś, gdzieś

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Paul W. Downs, Hacks

Asher Grodman, Duchy

Harvey Guillén, Co robimy w ukryciu

Brandon Scott Jones, Duchy

Michael Urie, Terapia bez trzymanki

Tyler James Williams, Misja: Podstawówka

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Misja: Podstawówka

Stephanie Koenig, Nauczyciel angielskiego r

Patti LuPone, To zawsze Agatha

Annie Potts, Młody Sheldon

Najlepszy serial limitowany

Reniferek

Sprostowanie

Władcy przestworzy

Mr Bates vs the Post Office

Pingwin

Ripley

Detektyw: Kraina nocy

My mieliśmy szczęście

Najlepszy film telewizyjny

The Great Lillian Hall

Liczy się wnętrze

Muzyka

Świat Melody

Rebel Ridge

V/H/S/Beyond

Najlepszy aktor w filmie TV lub serialu limitowanym

Colin Farrell, Pingwin

Richard Gadd, Reniferek

Tom Hollander, Konflikt

Kevin Kline, Sprostowanie

Ewan McGregor, Dżentelmen w Moskwie

Andrew Scott, Ripley

Najlepsza aktorka w filmie TV lub serialu limitowanym

Cate Blanchett, Sprostowanie

Jodie Foster, Detektyw: Kraina nocy

Jessica Lange, The Great Lillian Hall

Cristin Milioti, Pingwin

Phoebe-Rae Taylor, Świat Melody

Naomi Watts, Konflikt

Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie TV lub serialu limitowanym

Robert Downey Jr., Sympatyk

Hugh Grant, Reżim

Ron Cephas Jones, Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X

Logan Lerman, My mieliśmy szczęście

Liev Schreiber, Para idealna

Treat Williams, Konflikt

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie TV lub serialu limitowanym

Dakota Fanning, Ripley

Leila George, Sprostowanie

Betty Gilpin, Trzy kobiety

Jessica Gunning, Reniferek

Deirdre O'Connell, Pingwin

Kali Reis, Detektyw: Kraina nocy

Najlepszy serial nieanglojęzyczny

Acapulco

Citadel: Honey Bunny

La Máquina: Bosker

Prawo Lidii Poët

Genialna przyjaciółka

Pachinko

Senna

Squid Game

Najlepszy serial animowany

Batman: Mroczny mściciel

Bluey

Bob's Burgers

Niezwyciężony

Simpsonowie

X-Men '97

Najlepszy talk-show

Hot Ones

The Daily Show

The Graham Norton Show

John Mulaney Presents: Everybody's in L.A.

The Kelly Clarkson Show

The Late Show with Stephen Colbert

Najlepszy komediowy program specjalny