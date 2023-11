Jakie są losy 27-calowego iMaca? Apple wyjaśnia

W ubiegłym roku Apple wycofało ze sprzedaży 27-calowego iMaca z procesorem Intela, przerzucając ciężar komputerów All In One na serie kolorowych iMaców 24″. Gdy tylko więc pojawiły się pierwsze plotki odnośnie potencjalnie nowych lub zaktualizowanych komputerów na halloweenowej konferencji Scary Fast, internauci zaczęli wieszczyć teorie spiskowe o możliwym powrocie 27-calowych iMaców z czipem od Apple. Ostatecznie jednak M3 trafiło do mniejszych braci, a kwestia większych modeli dalej stała pod znakiem zapytania. Do teraz.

Wątpliwości rozwiane – nie będzie 27-calowego iMaca z M3

Nigdyś 27-calowy iMac był pierwszym wyborem specjalistów w przypadku zakupu stacjonarnego komputera od Apple, ale obecnie oferta obfituje w różne konfiguracje Maców Studio oraz Maców Mini, uzupełnianych monitorami Studio Display i Pro Display XDR. iMac stał się natomiast produktem o przeznaczeniu familijnym, stacjonarnym sprzętem do konsumpcji treści i podstawowych zadań, przez co najwyraźniej zabrakło już miejsca dla wersji 27-calowej. Jak bowiem podaje Starlayne Meza – przedstawicielka PR w Apple – w wypowiedzi dla The Verge, gigant z Cupertino nie będzie produkował 27-calowych iMaców z czipami M3, skupiając swoją uwagę tylko na modelu 24-calowym.

Konsumenci oczekujący na większego iMaca z nowym czipem muszą więc albo zdecydować się na jeden z dwóch piekielnie drogich monitorów od Apple i pomyśleć nad kompaktowym Mac Studio/Mini lub zainwestować w ekran innego producenta, bo 27-calowy komputer stacjonarny nie znajduje się obecnie w planach firmy. Dużego iMaca czeka więc powolny proces przeprowadzki na śmietnik historii, ale może to i lepiej – nawet bowiem podstawowe czipy z serii M są szybsze niż niegdyś procesory Intela z wyższej półki.

Stock image from Depositphotos