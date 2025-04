Ducati wchodzi z drzwiami. Kolejne arcydzieło przy współpracy z Lamborghini

W świecie motoryzacji rzadko dochodzi do współpracy, która wywołuje tyle emocji i uznania, co partnerstwo Ducati i Lamborghini. Po sukcesie modeli Streetfighter V4 Lamborghini i Diavel 1260 Lamborghini, włoskie marki prezentują trzeci owoc swojej kooperacji – limitowaną edycję Panigale V4 Lamborghini.

Nowa maszyna została oficjalnie zaprezentowana podczas prestiżowego Milan Design Week i od razu przyciągnęła uwagę entuzjastów dwóch i czterech kółek. Model inspirowany został Revuelto – pierwszym w historii Lamborghini hybrydowym supersamochodem plug-in.

Motoryzacyjne arcydzieło

Za unikalny design motocykla odpowiadał dział Centro Stile Ducati, który ściśle współpracował z projektantami Lamborghini. Wyróżniającą cechą Panigale V4 Lamborghini jest karbonowa karoseria z widoczną strukturą włókna węglowego – wyraźnie odchodząca od klasycznej, czerwonej stylistyki Ducati. W palecie znajdziemy też ekskluzywne kolory, jak Verde Scandal, Grigio Telesto czy Grigio Acheso, podkreślone przez wyjątkowo zaprojektowane siedzenie nawiązujące do wnętrza Revuelto.

Grafika: Ducati

Zmodyfikowane zostały również skrzydła i tylna część motocykla, które odwzorowują aerodynamiczne linie supersamochodu z Sant'Agata Bolognese. Na specjalnie kutych felgach z aluminium widać inspirację stylistyką Lamborghini, a wiele detali – w tym półka górna, dźwignie hamulca i sprzęgła – zostały wykonane z frezowanego aluminium.

Choć wiele zmian ma charakter wizualny, Ducati zadbało także o poprawę parametrów. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego we wszystkich elementach nadwozia – od błotników, przez osłony termiczne, aż po osłony pięt – udało się zredukować masę motocykla do 185 kg (bez paliwa), co oznacza lepszy stosunek mocy do masy: 1,18 KM/kg.

Ducati Panigale V4 Lamborghini powstanie w zaledwie 630 numerowanych egzemplarzach. Każdy z nich będzie gotowy zarówno na drogę, jak i na tor wyścigowy – w zestawie znajdzie się m.in. zestaw do demontażu uchwytu tablicy rejestracyjnej, otwarta karbonowa osłona sprzęgła oraz kanały chłodzące zaciski hamulcowe.

Motocykl trafi do właścicieli w specjalnie zaprojektowanej, drewnianej skrzyni, wraz z certyfikatem autentyczności, pokrowcem i specjalnym stojakiem. Cena? 78 400 dolarów.

Jeśli 630 egzemplarzy to dla kogoś zbyt mało ekskluzywnie, Ducati przygotowało jeszcze bardziej limitowaną edycję – Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti. Powstanie jedynie 63 sztuki, a zamówić ją będą mogli wyłącznie właściciele Lamborghini.