Koncept DS E-Tense Performance ma napęd rodem z Formuły E

DS E-Tense Performance Prototype

Najnowszy koncept marki, która od 2015 roku jest związana z Formułą E, czyli wyścigami elektrycznych bolidów, mocno nawiązuje do tej kategorii wyścigowej. Szczególnie pod względem napędu i wykorzystanych w nim technologii. Nadwozie dwudrzwiowego coupe DS E-Tense Performance Prototype w dużej mierze wykonane jest z włókna węglowego aby zapewnić jak najwyższą sztywność i jak najmniejszą masę. Zastosowano tutaj dwa silniki napędzające obie osie o łącznej mocy ponad 800 KM, ale to co robi największe wrażenie to maksymalny moment obrotowy, który osiąga nawet 8000 Nm. DS nie podał jeszcze żadnych konkretnych danych jak przekłada się to chociażby na przyśpieszenie, ale można oczekiwać, że 100 km/h pojawia się na liczniku w mniej niż 3 sekundy od startu.

E-Tense Performance Prototype ma być też wyposażony w nową generację baterii, która pojawi się w samochodach DS w najbliższych latach. Zastosowanie nowego składu chemicznego ma pozwolić na lepsze zarządzanie temperaturami, zmniejszenie wagi i rozmiaru baterii oraz zapewni większą moc odzyskiwania energii. Według inżynierów DS E-Tense Performance zostanie wyposażony w hamulce, ale tak naprawdę będą one zbędne, bo za większość hamowania ma odpowiadać system odzyskiwania energii, który może wygenerować nawet 600 kW. Futurystyczne coupe to poligon doświadczalny dla nowych technologii, które mają zostać użyte w przyszłości w autach DS, ale również pewien wyznacznik tego w jakim kierunku francuska marka będzie podążała pod względem stylistycznym.

Nie wiadomo czy taki model samochodu kiedykolwiek powstanie, bo sportowe coupe raczej nie należą do najpopularniejszych, ale przedstawiciele marki twierdzą, że E-Tense Performance daje pewną podpowiedź jak mogą wyglądać nadchodzące auta DS. Szczególnie w swoje frontowej części, która ma być zbliżona do agresywnego wyglądu auta koncepcyjnego. Fikuśne światła LED do jazdy dziennej składają się tutaj z 800 pojedynczych diod LED, a światła mijania/drogowe zamknięte są w bardzo wąskich obudowach. Znalazło się też miejsce dla podświetlonego logo DS.

DS E-Tense Performance Prototype to również zaawansowane prace nad aerodynamiką, która ma szczególnie istotne znaczenie w autach elektrycznych. Efekty tych prac również powinny zawitać do nadchodzących samochodów marki DS, choć trudno powiedzieć jak pomysły ze sportowego coupe sprawdzą się w większych pojazdach. Pewne jest jednak, że DS ma plan na siebie i może nas w przyszłości jeszcze nieraz zaskoczyć ciekawymi projektami.