O takim drukowaniu 3D marzyliśmy od dawna. Naukowcy ogłaszają sukces

W jaki sposób działa metoda LMP? Wszystko skupia się na stapianiu aluminium i precyzyjnym osadzaniu go wzdłuż zdefiniowanej ścieżki wewnątrz przestrzeni wypełnionej szklanymi kulkami. Efektem pracy drukarek działających w ramach tej metody są trójwymiarowe struktury o niezwykłej wytrzymałości, wytwarzane w zaledwie kilka minut.

Zalety LMP są niezaprzeczalne. Naukowcy twierdzą, że owa metoda jest co najmniej 10 razy szybsza od porównywalnych sposobów produkcji metalowych części. Ale to nie wszystko. Proces topienia i osadzania metalu jest bardziej efektywny energetycznie niż w innych przypadkach. LMP będzie mieć zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie szybkość i duża skala produkcji są kluczowe. Elementy wytwarzane za pomocą LMP nadają się idealnie do zastosowań w architekturze, budownictwie i wzornictwie przemysłowym, gdzie nie wymaga się skomplikowanych detali. Niektórzy wskazują nawet na fakt, iż LMP może być przełomową metodą np. w sytuacjach kryzysowych: badacze wskazali tutaj na powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, itp.

W ramach jednego z ostatnich badań, naukowcy z MIT zademonstrowali siłę LMP, wytwarzając aluminiowe ramy i części do mebli, które były wystarczająco wytrzymałe, aby poddać je późniejszej obróbce mechanicznej. Pokazali również, jak elementy LMP można łączyć z innymi technologiami, tworząc funkcjonalne i estetyczne meble. Wychodzi więc na to, że mimo pewnych ograniczeń LMP (nie jesteśmy w stanie wykonywać niektórych kombinacji, połączeń, czy zdobień - a przy okazji wykonywane elementy wyglądają nieco "niechlujnie") - jest to metoda, którą można łączyć z innymi technikami, co dowodzi jej przydatności.

Naukowcy wskazują ponadto, że LMP może również pozytywnie "namieszać" w zakresie recyklingu aluminium. Badacze eksperymentują już z wykorzystaniem aluminiowych odpadów jako surowca do druku — to bardzo dobra wiadomość dla naszej planety. Jednak LMP kompletnie bezproblemową metodą niestety nie jest. Kontrola przepływu stopionego materiału i utrzymanie równomiernej temperatury dyszy to tylko niektóre z problemów, nad którymi naukowcy nadal pracują. Mimo wszystko naukowcy są pełni optymizmu i sądzą, że wkrótce rozprawią się z trudnościami, na jakie napotykają w trakcie pracy z metodą LMP.

LMP to szybsza, bardziej efektywna i mniej inwazyjna metoda tworzenia trwałych i funkcjonalnych konstrukcji z metalu. Wraz z jej coraz większymi możliwościami, możemy spodziewać się jeszcze bardziej innowacyjnych zastosowań w przyszłości. Tym bardziej, że to dopiero początek — a naukowcy tak naprawdę dopiero ustalają pewne standardy w jej zakresie. Możemy być więc pewni, że wkrótce może okazać się ona kluczowa dla przemysłu metalurgicznego.