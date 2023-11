The Last of Us Part II Remastered oficjalnie. Szczegóły wydania na PS5!

W nocy przez pomyłkę Sony opublikowało zwiastun The Last of Us Part II na PS5. Teraz firma oficjalnie zapowiada, że remaster hitu z poprzedniej generacji konsol trafi ponownie do sprzedaży już za dwa miesiące. Znamy szczegóły!

Minęło pięć lat… Po śmiertelnie niebezpiecznej podróży przez wyniszczone przez pandemię USA Ellie i Joel osiedlają się w Wyoming. Życie w prosperującej wspólnocie zapewnia im poczucie stabilności, nawet mimo zagrożenia ze strony zarażonych oraz ocalałych kierowanych desperacją. Gdy traumatyczne wydarzenie zakłóca panujący spokój, Ellie wyrusza w podróż, a jej celem jest zemsta. Polując na winowajców, będzie musiała poradzić sobie z psychicznymi oraz fizycznymi konsekwencjami swoich działań.

- gra The Last of Us Part II na PS4 sprzedała się w nakładzie przekraczającym 10 mln kopii. Nie dziwi więc, że po sukcesie remake'u The Last of Us Part I w wersji na PS5 przyszła pora "dwójkę". Choć w przypadku The Last of Us Part II Remastered nie ma mowy o pełnym przepisaniu gry na nowo, gracze PS5 otrzymają sporo nowości i rozwiązań dedykowanych tej konsoli.

The Last of Us Part II Remastered oficjalnie. Co wiemy o wydaniu?

The Last of Us Part II Remastered będzie oferować ulepszoną grafikę, w tym wsparcie dla rozdzielczości 4K w trybie Fidelity, 1440p przeskalowane do 4K w trybie Performance, opcję Unlocked Framerate dla telewizorów obsługujących VRR. Do tego wyższej rozdzielczości tekstury, lepszej jakości cienie i wiele więcej. Gra będzie też w pełni wykorzystała możliwości PS5 i kontrolera Dual Sense - od szybszego ładowania gry, poprzez dźwięk przestrzenny, efekty "Trigger" oraz efekty dotykowe.

A co w kwestii samej rozgrywki? Do remastera zawita znany z remake'u tryb Speedrun oraz możliwość odblokowywania dodatkowych skórek dla Ellie i Abby oraz broni. Gracze będą mieli możliwość zapoznania się z fragmentami rozgrywki, które zostały wycięte z oryginału. Lost Levels - bo tak nazywa się ten tryb umożliwi rzucić okiem na to, nad czym przed laty pracowała ekipa z Naughty Dog. Będzie też można poznać nieco więcej szczegółów na temat serii dzięki opcji komentarza twórców, który towarzyszyć będzie w czasie rozgrywki. Miłym dodatkiem dla fanów będzie opcja "Guitar Free Play", która rozszerza możliwości grania na różnych instrumentach wcielając się w różnych bohaterów i odwiedzając różne lokalizacje.

The Last of Us Part II Remastered to również nowy tryb - No Return. Czerpiący inspiracje z gier roguelike zaoferuje generowane losowo potyczki, w których gracze mogą testować różne style rozgrywki i wcielić się w różne postacie znane z obu części gry. Tryb pozwoli na odblokowywanie więcej postaci, skórek i innych przedmiotów oraz rywalizowanie w globalnych rankingach w ramach tzw. Daily Run.

The Last of Us Part II Remastered. Szczegóły wydania

Jest też bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy mają już kupione The Last of Us Part II na PS4 w wersji cyfrowej lub fizycznej. Każdy zainteresowany będzie mogli kupić "aktualizację" do wersji Remastered za 10 dolarów (na ten moment nie znamy polskiej ceny). Posiadacze gry na płycie mogą skorzystać z tej ścieżki pod warunkiem, że posiadają PS5 z napędem optycznym. Co ciekawe, The Last of Us Part II Remastered pozwoli także na import zapisów gry z poprzedniej generacji.

W krajach, w których dostępny jest sklep PlayStation Direct dostępne będzie także wydanie kolekcjonerskie The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition. Oprócz gry, zawiera ono steelbook, cztery emaliowane przypinki, naszywkę Frontu Wyzwolenia Waszyngtonu oraz łącznie 47 kart kolekcjonerskich Society of Champions, w tym osiem kart holograficznych.

Zamówienia przedpremierowe ruszają 5 grudnia tego roku, a gra swoją premierę będzie miała 19 stycznia 2024 r. Ciekawostką jest fakt, że na ten moment nie wiemy, ile przyjdzie zapłacić za samą grę - poznaliśmy jedynie cenę "upgrade'u" z wersji PS4 na PS5. Szczegóły związane z cennikiem poznamy za kilkanaście dni.