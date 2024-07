Oczekiwanie na nowe odcinki "Silos" trwa w najlepsze. Twórcy serialu niczego nie ułatwiają: wciąż nie zdradzili kiedy doczekamy się kontynuacji historii, ale chętnie opowiadają co czeka nas na początku drugiego sezonu... a na dokładkę podrzucają też pierwsze zdjęcie!

Apple TV+ nie boi się adaptacji znanych i lubianych powieści sci-fi. Po tym jak gigant porwał się na prawdziwą klasykę — "Fundację" — i wybrnął z tego obronną ręką, już raczej nie ma tytułów których udźwignięcia miałby się bać. "Silos" na jej tle to pestka. Ale trzeba przyznać, że pierwszy sezon był naprawdę udanym. A drugi wcale nie zapowiada się gorzej.

"Silos" sezon drugi. Twórcy zdradzają co czeka bohaterkę

Co prawda od premiery nowych odcinków "Silosa" dzieli nas jeszcze wiele długich miesięcy, ale by podgrzać atmosferę Graham Yost (pełniący rolę showrunnera), udzielił wywiadu redakcji Entertainment Weekly. Tak opowiedział co nieco o tym, czego możemy spodziewać się po premierowym odcinku drugiego sezonu "Silos":

Juliette ma bardzo trudny czas, aby dostać się do tego drugiego silosu i szuka bezpieczeństwa, ponieważ w jej kombinezonie kończy się powietrze. Cudowna taśma, w którą Walker [Harriet Walter] owinęła jej kombinezon, zawiedzie. Duża część odcinka dotyczy Juliette, która po prostu próbuje przetrwać i rzeczy inżynieryjnych, które musi zrobić, aby pozostać przy życiu. Premiera [podąża za historią] Juliette, ale tak naprawdę nie zaczynamy od niej. Zaczniemy nieokreślony - przynajmniej na początku - czas temu, w innym silosie. Zobaczymy bunt, który idzie bardzo źle.

Silos

Dla wszystkich którzy śledzą przygody bohaterów wyłącznie dzięki serialowi - szykują się trzymające w napięciu momenty. Jeżeli zaś znacie dalszy ciąg historii z książek — pewnie aż tak mocno nie będzie. Ale na dodatkowe zaostrzenie apetytu mamy też pierwszy kadr z nowego sezonu!