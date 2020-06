Dropbox Passwords debiutuje w App Store i sklepie Play, możecie go ściągnąć, ale raczej nie uruchomicie

Minimalizm rządzi

Ze zrzutów ekranowych udostępnionych w sklepach wynika, że aplikacja posiada do bólu minimalistyczny interfejs. Zapewne ma pasować wyglądem do innej ich usługi dodatkowej, czyli Dropbox Paper. Z informacji zawartych w opisie wynika, że dane są zabezpieczone przy pomocy szyfrowania typu „zero-knowledge”, co oznacza, że dostęp do zaszyfrowanych danych ma tylko użytkownik końcowy oraz będzie integrować się z systemami operacyjnymi, umożliwiając logowanie przy pomocy jednego kliknięcia (w praktyce najczęściej kilku).

Niezależna usługa czy naganiacz?

Wydaje się, że to dość ciekawe zagranie tej firmy, szczególnie że obecne na rynku produkty tego typu bardzo często dają możliwość korzystania z Dropboxa do synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami. Firma ma z pewnością dane, żeby ocenić potencjał tego rynku. Pozostaje pytanie, w jaki sposób będą chcieli na nim zarabiać.

Na chwilę obecną nie ma na ten temat żadnej informacji, natomiast opcji jest co najmniej kilka. Dropbox posiada na dziś dzień trzy opcje, z jakich można skorzystać: usługę darmową oraz abonamenty Plus i Professional. Pytanie brzmi, czy Passwords będzie osobnym produktem, dostępny za opłatą dla wszystkich czy też ma funkcjonować jako bonus do płatnych planów.

Uniknąć starych błędów

Patrząc na opis i zrzuty mam niejasne przeczucie, że Dropbox może tu powtórzyć niezbyt szczęśliwy manewr, jaki wykonał z usługą Paper, która nie odniosła specjalnego sukcesu. Produkt, który wtedy wprowadzono, ma kilka ciekawych rozwiązań, ale jednocześnie znacznie więcej braków, nie pozwalając na samodzielną pracę przy pomocy tego narzędzia. Choćby brak funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego powoduje, że nie może konkurować z Google Documents czy Office.

Jeśli Passwords pojawią się w podobnie prymitywnym wydaniu, może się okazać, że nie zdobędą wielkiej popularności. Klienci na tego typu oprogramowanie są zazwyczaj świadomi użytkownicy i najlepsze programy dostarczają masę informacji dodatkowych i narzędzi kontroli zwiększających bezpieczeństwo. Na ocenę potencjału trzeba będzie poczekać, aż trafi się dziennikarz z dostępem do bety i poda jakiś szczegóły. Sam mam też obawy o to, czy w przypadku braku szybkiego sukcesu, narzędzie nie zostanie skasowane, podobnie jak to było z nieodżałowanym Mailboxem.