Drony, AI i 5G - wspólnymi siłami pomogą ratować płonące lasy

Tego lata przez Cypr przetoczyły się katastrofalne w skutkach pożary, które pochłonęły tysiące hektarów lasów. Te wydarzenia będą się powtarzać, bo kraj położony nad basenem Morza Śródziemnego cechuje się suchym i gorącym klimatem, sprzyjającym tragicznym pokazom mocy natury. Huawei we współpracy ze startupem PROBOTEK chce rozwiązać ten problem z pomocą technologii – szczególną rolę odegra w tym projekcie 5G.

Technologia Huawei pozwoli służbom zareagować nim będzie za późno

Gdy pożar lasu zdążył się rozprzestrzenić, to zatrzymanie żywioły staje się niezwykle trudne i wymaga zaangażowania wielu jednostek straży pożarnej. Kluczowe jest więc zatrzymanie go we wczesnej fazie, a do tego potrzebna jest szybka łączność o niskim opóźnieniu, niezbędna do transmisji danych w czasie rzeczywistym.

Źródło: Huawei

Tu z pomocą przychodzi 5G w połączeniu z dronem od Huawei, służącym do wczesnego wykrywania dymu i ognia. Wykorzystuje on technologię sztucznej inteligencji i ulepszonego zasięgu cypryjskiej sieci Cyta do szybkiego informowania służb o zagrożeniu, dzięki czemu strażacy mogą zareagować, zanim pożar rozniesie się na ogromne połacie suchych lasów.

Sieć 5G Cyta będzie pełnić kluczową rolę w realizacji projektu Huawei do wykrywania pożarów. Zapewnia ona szybką łączność o niskim opóźnieniu, co jest niezbędne do transmisji danych w czasie rzeczywistym i sterowania dronami – Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w Regionie Europejskim

System został po raz pierwszy przetestowany w ubiegłym roku podczas ogromnych pożarów w Grecji, nazwanych nie bez powodu największą katastrofą tego typu w Europie. Pozytywne wnioski oraz obserwacja podobnych wydarzeń na Cyprze przekonała Huawei do włączenia tego kraju do programu Smart & Green Village, mającego na celu między innymi zapewnienie powszechnej łączności i inteligentnej edukacji na obszarach wiejskich kraju.

Stock image from Depositphotos