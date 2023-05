Takie SMS-y to pułapka. Jak rozpoznać naciągaczy?

Oszuści bardzo często atakują nas, wykorzystując do tego komunikację poprzez wiadomości SMS. Jak to rozpoznać i nie dać się oszukać?

Co jakiś czas jesteśmy świadkami kampanii SMS-owych, które mają na celu nas oszukać. Oszuści podszywają się pod znane instytucje lub naszych bliskich, chcąc wyłudzić informacje — najczęściej poprzez wysyłanie podejrzanych linków, gdzie na stronach, do których nas przekieruje, są pola do wpisania danych. Da się jednak rozpoznać takie wiadomości i wręcz należy to robić, żeby nie dać się oszukać.

Źródło: Depositphotos

Phishing — pojęcie, które trzeba znać w tych czasach

Wielu cyberprzestępców używa metody zwanej phishing. Termin ten oznacza wysyłanie fałszywych wiadomości mailowych czy SMS-ów, wyglądających bardzo prawdziwie oraz nakłaniających nas do podjęcia zaplanowanych przez autorów wiadomości działań, które w większości wiążą się z podaniem poufnych danych.

W celu zdobycia informacji cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, usługi telekomunikacyjne, znajomych, rodzinę czy nawet urzędy administracyjne. Całość w większości przypadków wygląda bardzo prawdopodobnie, lecz jest kilka sposobów na zweryfikowanie tego faktu.

Źródło: Depositphotos

Jak rozpoznać, że wiadomość SMS jest fałszywa?

Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi e-mail, z którego przychodzi do nas owa wiadomość, sprawdzić interpunkcję i zwrócić szczególną uwagę na polskie znaki oraz do kogo w treści wiadomości kierowany jest mail — jeśli na górze widnieje napis ogólny, na przykład „Ceniony kliencie”, zamiast naszego imienia i nazwiska, powinna zaświecić nam się lampka ostrzegawcza. Nie należy wpisywać żadnych poufnych danych, tym bardziej informacji dotyczących banku ani klikać w żadne linki. W razie wątpliwości możemy zweryfikować pochodzenie wiadomości u firmy/osoby, od której w teorii danego maila otrzymaliśmy.

Należy również weryfikować linki, które znajdują się w SMS-ach. Jeśli adres strony zaczyna się od „http”, powinniście wyjść z niej jak najszybciej. Początek adresu „https” gwarantuje względne bezpieczeństwo, często sygnowane symbolem kłódki w wielu przeglądarkach internetowych — lecz w ostatnim czasie mnóstwo linków od oszustów jest właśnie na szyfrowanym połączeniu. ZAWSZE należy więc sprawdzić link. Internetowi przestępcy bardzo często dokonują bardzo małej i niemal niezauważalnej zmiany w linku, podmieniając jedną literę na inną — na przykład I na l czy n na m. Należy zatem dokładnie sprawdzić adres URL, jaki chcemy otworzyć.

Źródło: Depositphotos

Co zrobić, kiedy otrzymamy podejrzanego SMS-a?

Co już zrobić, kiedy dostaniemy podejrzanego SMS-a? Przede wszystkim — nie klikać w żaden link, który się tam znajduje. Takie sytuacje można i powinno zgłaszać się na policję, a dodatkowo zablokować numer w swoim telefonie i usunąć całą korespondencję, żeby przypadkowo nie kliknąć w link w przyszłości.

Do tego należy zgłosić taką wiadomość do CERT Polska. Jak to zrobić? Jeżeli otrzymaliście podejrzaną wiadomość SMS, należy ją przekazać lub udostępnić na numer 799 448 084. Ważne jest, aby przekazana została całą wiadomość w oryginalnej formie. Nie usuwajcie odnośnika ani żadnego fragmentu treści.

Źródło: Depositphotos

Przykładowe wiadomości SMS od oszustów

Jakie są przykładowe fałszywe wiadomości SMS, jakie możemy dostać od oszustów? Oto kilka przykładów:

Twoja paczka zostala wstrzymana z tytulu niedoplaty. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulowac naleznosc: [LINK]

Ktoś przesłał film z Twoją twarzą-6tv- @ [LINK]

Na dzien [DATA] zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci [LINK]

POCZTA: Twoja paczka jest w odprawie celnej i obowiązują opłaty celne, prosimy o uiszczenie opłat teraz: [LINK]

Numer [NUMER] posiada zadluzenie w kwocie 4,91 zl. Prosimy o natychmiastowa oplate lub numer zostanie zablokowany [LINK]

Posiadasz zadluzenie w Urzedzie Skarbowym. Kwota 4,91 zl. Prosimy o wplate do dnia [DATA] lub sprawa trafi do sadu. [LINK]

Poczta Polska: Twoja paczka #PL348934 napotyka na opłaty celne (2,99 zł). Odwiedź stronę [LINK] aby uiścić opłaty i otrzymać przesyłkę.

Witaj, Miroslaw. Informujemy o niezaplaconym mandacie karnym. Dnia [DATA] sprawa zostanie skierowana do sadu. Szczegoly: [LINK]

W dniu [DATA] twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 5.00 PLN. Oplac teraz: [LINK]

Otrzymales kupon na zakupy do Żabka: [LINK]

Otrzymujesz za ten miesiac bonus w wysokosci 500 zl za duzy wolumen transakcji z naszej karty.Przejdz do Bankowosci Internetowej i zdobadz ja: [LINK]

Akcja Ministerstwa Finansow! Wypelnij krotka ankiete i zyskaj 250 zl na swoje konto: [LINK]

Masz no wa p oczte glo so wa [LINK]

Pamiętajcie, że nie wszystkie wiadomości SMS, jakie dostajecie, są prawdziwe. Weryfikujcie zawsze wszystkie informacje i bądźcie czujni.

Stock Image from Depositphotos