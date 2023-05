Komercyjne drony utrzymują się w powietrzu przez około 20 minut, co jest ich niewątpliwą bolączką podczas długich nagrywek i wiąże się z koniecznością posiadania przy sobie zapasowych akumulatorów. Firma Hylium postanowiła to zmienić, tworząc drona napędzanego paliwem wodorowym.

Lata 10 razy dłużej, niż zwykłe drony na baterie litowe

W przeszłości pojawiały się już błyskotliwe – choć nie do końca wygodne – pomysły na rozwiązanie problemu krótkiego czasu lotu. Słyszeliście kiedyś o przewodowych dronach? Firma CyPhy Works próbowała rozwijać ten pomysł na rynku komercyjnym, tworząc urządzenia ciągnące za sobą kabel zasilający, ale powiedzmy sobie wprost – nie jest to metoda idealna.

Większość dronów jest zasilana akumulatorami litowymi, a to wiąże się z mocno ograniczonym czasem utrzymywania się w powietrzu. Dlatego też południowokoreański producent Hylium postanowił podpiąć do drona kanister z ciekłym wodorem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

HyliumX to dron, który może latać aż przez 5 godzin – według producenta 10 razy dłużej, niż zwykłe drony bateryjne. Wszystko dzięki wykorzystaniu paliwa wodorowego, umieszczonego w specjalnym zbiorniku. Zasilane za jego pomocą silniki drona i inne układy elektroniczne mogą pracować znacznie dłużej, niż konkurencyjne urządzenia, czerpiące energię z akumulatorów litowych.

Technologia zastosowana w HyliumX znajdzie zastosowanie w wielu branżach – od logistyki po militaria

Dron ma być zdolny do przesyłania wideo na odległość do 10 km umożliwiać nagrywanie w trybie noktowizyjnym, choć firma w tej kwestii jest dość oszczędna w szczegółach. Uzupełnianie zbiornika ma być zaś bardzo proste i szybkie – proces zamyka się rzekomo w pięciu minutach. A co w przypadku upadku lub rozbicia o drzewo? Takie sytuacje podczas operowania dronem zdarzają się przecież bardzo często. Na opublikowanym filmie Hylium Industries pokazuje „drop test” wykonany tuż przy autostradzie. Pomimo zrzucenia kanistra z dużej wysokości nic się nie stało, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest to film promocyjny.

Niewielki dron, latający przez 5 godzin, rozwiązałby problem wielu podmiotów. Z takiej technologii z pewnością skorzystałby Amazon, rozwijający obecnie flotę dronów dostawczych, które w przyszłości mają zastąpić kurierów. Urządzenie wydaje się też idealne do użytku militarnego. Wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, że komercyjne drony mogą być naprawdę groźną bronią, a ukraińska armia ma już nawet specjalne oddziały bojowych dronów, przeznaczonych do działań ofensywnych, zaczepnych i dywersyjnych (warto zaznaczyć, że Polacy znacząco się do tego przyczynili dzięki akcji Drony na Wschód). Uzupełnianie zbiornika w 5 minut i kilkugodzinny czas lotu znacząco zwiększyłyby ich wartość bojową.

Nie wiadomo niestety kiedy HyliumX trafi do sprzedaży, bo projekt wciąż znajduje się w fazie rozwojowej.

Stock image from Depositphotos