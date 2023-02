„Wędrowiec” to dron, który nie ma być jakąś przełomową od technologicznej strony konstrukcją, a jednak ma być swego rodzaju rewolucją. Ma udowodnić, że da się błyskawicznie zaprojektować, oblatać i wdrożyć do produkcji prostą, skrojoną do konkretnego celu maszynę.

Rewolucja inaczej

Amie wszystkich państw świata próbują różnych dróg w jak najefektowniejszym wykorzystaniu dronów. W ostatnim roku powstało mnóstwo innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie konstrukcji. W dronach lotniczych, będących już dojrzałym środkiem bojowym tych innowacji jest zdecydowanie najwięcej.

Australia chciała sprawdzić inną drogę, charakterystyczną raczej dla bardziej prymitywnych armii, bardzo szybkiego przejścia od projektu do gotowej do walki maszyny. Taki dron ma być jednocześnie tani w produkcji, ale jednocześnie ma być maszyną niesprawiającą prowizorki, jak „piwniczne” drony używane w czasie różnych egzotycznych konfliktów.

Wędrowiec

W ten sposób powstał „Wanderer” („Wędrowiec”), którego opracowały wspólnie Jericho Disruptive Innovation wraz z rządową Defense Science and Technology Group. Według wojskowych od postawienia „pierwszej kreski” do oblotu maszyny minęło nie więcej niż 2 miesiące. A obecnie projekt uznaje się, pomimo statusu prototypu, za gotowy do użycia na polu walki.

Wojsko uznaje, że obecnie możliwości „Wędrowca” wypełniają 80% tego, czego oczekuje od tej maszyny wojsko. Koszt produkcji takiej maszyny wynosi około 34 tys. USD (50 tys. dolarów australijskich) i w dopracowanej formie ma być dostępny dla armii od połowy 2023 r.

„Wędrowiec” to maszyna o rozpiętości skrzydeł około 4 metrów i zasięgu 1300 kilometrów. Potrafi przenosić ładunki o wadze do 2 kg. Jego awionika i podsystemy pochodzą z rynku cywilnego, można go więc bez ograniczeń sprzedawać za granicę.

Ciekawie to wygląda na tle problemów Rosji z produkcją dronów i amunicji krążącej. Można uznać, że „Wędrowiec” technologicznie jest podobną maszyną do dronów Shaded. Kraje zachodu są w stanie przygotować je w kilka miesięcy, Rosja musi ratować się importem z Iranu...

Zdjęcie: Stew Magnuson / nationaldefensemagazine.org