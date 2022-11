Magellan USV, kolejna stocznia pokazała swoją wizję dronów morskich

Magellan USV

Magellan USV zaprojektowany i zbudowany przez stocznię Couach Ziemi może nie opłynie (oryginał w sumie też tego nie zrobił), ale wygląda na ciekawą koncepcję drona morskiego będącego w przyszłości jednym z elementów takich bezzałogowych eskadr.

Magellan, przynajmniej w obecnym wydaniu, nie jest dronem bojowym, ale platformą mogącą służyć do zwiadu, rozpoznania i walki elektronicznej. Stocznia nadała mu modułową formę, kadłub wykonany z kompozytów, włókna węglowego i kevlaru kryje w sobie ładownię o pojemności 500 litów.

Stocznie oferuje możliwość wykorzystanie jej do zintegrowania z dronem różnego typu urządzeń, zgodnie z życzeniem danego klienta. Jako przykłady podano tu możliwość dodania modułu pozwalającego zdalne rozmieszczanie na wodzie bojek akustycznych lub modułów wsparcia elektronicznego (ESM).

Osiągi i logistyka

Magellan USV ma wymiary 6 na 1,3 metra i wyporność pomiędzy 1000 a 1200 kg. Do napędu służy układ napędowy złożony z silnika spalinowego, elektrycznego oraz mikroturbiny o mocy 13 kW. Dron może pływać z prędkością 6 węzłów, a pojedyncza misja może trwać do 5 dniu. Po zakończonej misji podjęcie go z wody ułatwić ma specjalny, duży hak oraz wysuwany maszt.

Urządzenie dostarczane będzie w wygodnym do transportu standardowym 20-stopowym kontenerze, a cały zestaw zawiera też moduł planowania misji oraz centrum kontroli, możliwe do integracji na pokładach jednostek załogowych, bądź do użytku z lądu.

Dron wygląda na dobrze przemyślaną konstrukcję, zapewne w przyszłości może stać się też bazą dla jednostek wypełniających bardziej bojowe zadania. Nie mniej, cały czas jesteśmy świadkami początków tej rewolucji, a drony morskie swoje prawdziwe możliwości pokażą, dopiero gdy od podstaw będą tworzone ich kompleksowe zespoły do konkretnych zadań.