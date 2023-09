Słuchowisko jak gra komputerowa. Ty zdecydujesz, co spotka bohaterów

Audiobooki i słuchowiska cieszą się sporą popularnością, ale tym razem postanowiono pójść o krok dalej. Wedle zapowiedzi twórców, "Drelich" to nie tylko zwykłe przedstawienie dźwiękowe. Dzięki swojej interaktywnej formie, słuchacze mają okazję podejmować kluczowe decyzje w toku fabuły, co pozwala im kształtować rozwijającą się historię oraz jej zakończenie. To prawdziwie fascynujące doświadczenie, gdzie widzowie stają się aktywnymi uczestnikami opowieści - zapowiadają autorzy, a ja już jestem ciekaw, jak to wypadnie w praktyce.

Drelich - interaktywne słuchowisko jak gra komputerowa

W aspekcie technicznym produkcji szczególny nacisk położono na stworzenie płynnej i intuicyjnej interakcji użytkowników z opowieścią. Ten proces produkcji połączył zaawansowane technologie z różnorodnym zestawem twórczych zdolności, co w efekcie pozwoliło zrealizować wizję autora Jakuba Ćwieka. Znany jako autor cykli fantastycznych, od czterech lat eksploruje literaturę kryminalną. Efektem jego wysiłków jest seria "Drelich", która jest realizowana w pełnej zgodności z konwencjami tego gatunku, jednocześnie zachowując pełną wiarygodność narracyjną. Jak czytamy w informacji prasowej, aby osiągnąć ten cel, autor zaprosił do współpracy szereg specjalistów, w tym ekspertów od choreografii walk, co dodatkowo wzbogaciło jakość opowieści.

Najważniejszym celem tego słuchowiska było pokazanie, że można przekraczać pewne konwencje i oddać odpowiedzialność za zakończenie opowieści w ręce odbiorców. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się zgromadzić zespół naprawdę fajnych ludzi, którzy z zaangażowaniem i pozytywną energią podjęli się realizacji tego projektu - Jakub Ćwiek, autor słuchowiska.

Drelich - obsada słuchowiska. Gdzie słuchać?

W roli głównego bohatera, czyli Marka Drelicha, doskonale wciela się Grzegorz Daukszewicz. Małżeństwu Drozdowskich głosu użycza niezrównana para aktorów: Edyta i Cezary Pazurowie. W mroczny świat thrillera słuchaczy wprowadza z kolei Filip Kosior, który prawdopodobnie doskonale odmalowuje tę intrygującą atmosferę. Dodatkowo, w produkcji nie brakuje innych znanych głosów, które są dobrze znane w świecie literackim, takich jak Przemek Corso, Janusz Zadura, Kamil Pruban i Marcin Kardach.

Słuchowisko "Drelich: Bad Luck" jest już dostępne w aplikacji PulpUp w dwóch wersjach: jako ebook i właśnie w interaktywnej wersji audio.