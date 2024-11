Dreame z ofertą na Black Friday. Zaoszczędzisz czas i pieniądze

Nie lubisz sprzątać i myślisz o tym, by zrobić to tak szybko, jak się da i o tym zapomnieć? Nie ma problemu. Dreame w swojej ofercie na Black Weeks ma rozwiązania, dzięki którym więcej czasu spędzisz na przyjemniejszych aktywnościach.

Sprzątanie – temat, który potrafi wywołać mieszane uczucia u nas wszystkich. Pochłania czas i energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na coś innego – spotkania ze znajomymi, rodziną, hobby, czy odpoczynek. Choć porządek w domu ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i chyba nikt nie lubi mieszkać w brudzie, utrzymanie motywacji do regularnego sprzątania bywa często nie lada wyzwaniem. Co więc zrobić, by zaoszczędzić czas, nerwy i jednocześnie cieszyć się z czystego mieszkania lub domu? Poszukać sprawdzonych metod oraz innowacyjnych urządzeń, które mogą uprościć ten proces, czyniąc go bardziej efektywnym i przyjemnym.

Oferta różnych sprzętów i urządzeń do sprzątania przeszła w ostatnich latach ogromną rewolucję. Coś, co jeszcze kilka lat temu kojarzyło nam się odkurzaniem – czyli, wielkie odkurzacze na długim, rozwijanym kablu, powoli odchodzą w zapomnienie. Zamiast tego mamy nowoczesne rozwiązania, takie jak odkurzacze pionowe i roboty sprzątające, które zdobyły serca użytkowników dzięki swojej funkcjonalności i wygodzie. Odkurzacze pionowe, znane również jako bezprzewodowe, to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie mobilność i swobodę podczas sprzątania. Co ważne dostępne są one również w odmianach Wet&Dry, które pozwalają wykonać efektywnie dwie czynności w jednym czasie.

Dreame na Black Weeks. Oferty na sprzęt do sprzątania, których nie możesz przegapić

I właśnie z takimi rozwiązaniami przychodzi Dreame, które w ramach zbliżających się wyprzedaży z okazji Black Friday przygotowało ciekawą ofertę na urządzenia sprzątające, w tym odkurzacze pionowe typu Wet&Dry.

Dreame H12 Core to pionowy odkurzacz typu Wet&Dry, który znacznie ułatwia utrzymanie porządku w domu. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi brudu automatycznie dostosowuje siłę ssania i przepływ wody do poziomu zabrudzenia, co sprawia, że jest skuteczny w usuwaniu zarówno drobnych pyłków, jak i większych zabrudzeń, takich jak rozsypane płatki czy rozlana woda. Obracająca się szczotka o prędkości 180 obrotów na minutę pozwala na dokładne czyszczenie, a zintegrowany system samooczyszczania usuwa z niej włosy i brud, zapewniając higienę i gotowość do kolejnego użycia. Wyposażono go w dwa tryby działania, co pozwala dostosować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Dreame H12 Core

Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu, zapewniając do 25 minut pracy na jednym ładowaniu, co wystarcza do odkurzenia i umycia dużych powierzchni. Zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml oraz zbiornik na wodę brudną o pojemności 500 ml zapewnią sprzątanie całego domu bez konieczności ciągłego wymieniania wody. Urządzenie jest także łatwe w obsłudze dzięki wyświetlaczowi LED, który informuje o stanie naładowania, trybie pracy i statusie czyszczenia, a inteligentne komunikaty dźwiękowe zapewniają dodatkową pomoc podczas użytkowania. Stacja dokująca, znajdująca się w zestawie, pozwala na wygodne przechowywanie oraz ładowanie odkurzacza, a także na zawieszenie dodatkowych akcesoriów.

Dreame H13 Pro oferuje jeszcze więcej. Jego zaawansowane technologie oraz innowacyjne funkcje zapewniają wygodę użytkowania, a także ułatwiają codzienne utrzymanie czystości w domu. Model ten wyróżnia się innowacyjną szczotką, która automatycznie się czyści za pomocą gorącej wody o temperaturze 60°C po umieszczeniu go w specjalnie zaprojektowanej stacji.

Dreame H13 Pro

Szczotka obraca się odśrodkowo przez 30 minut, usuwając nadmiar wody i kończąc proces suszenia gorącym powietrzem. To rozwiązanie eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz hamuje rozwój bakterii, zapewniając wyższy poziom higieny. Urządzenie na jednym ładowaniu działa do 40 minut, a producent informuje, że pozwala to na posprzątanie powierzchni do 300 m² bez przerywania pracy.

Wybierając odkurzacz Dreame H12 Dual można znacząco uprościć codzienne sprzątanie, w tym mycie podłóg. Dzięki udoskonalonej konstrukcji szczotki skutecznie eliminuje brud, także wzdłuż krawędzi. Inteligentnie rozpoznaje stopień zanieczyszczenia powierzchni, dostosowując moc ssania do aktualnych potrzeb.

Dodatkowo funkcja samoczyszczenia sprawia, że nie musisz martwić się o konserwację, a urządzenie samo wysusza się przy użyciu gorącego powietrza. Cały proces sprzątania ułatwia wyświetlacz LED pokazujący różne informacje. Na jednym ładowaniu odkurzacz działa przez ok. 60 minut, co z pewnością pozwoli odkurzyć i umyć podłogi w dużych mieszkaniach, czy domach.

Dreame H12 Dual

Natomiast Dreame H14 Dual to już prawdziwy flagowiec i jednocześnie najpotężniejszy odkurzacz z tej serii, pozwalający utrzymać dom w nienagannej czystości. To wszechstronne urządzenie łączy w sobie pięć funkcji, umożliwiając sprzątanie zarówno na mokro, jak i na sucho. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu różnorodnych powierzchni, w tym twardych podłóg i dywanów.

Cztery tryby odkurzania zapewniają elastyczność, a płaska szczotka z podświetleniem ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja 180° Lie-Flat Reach pozwalająca na sprzątanie pod niskimi meblami bez zbędnego wysiłku i obaw, że woda z pojemnika zaleje silnik. H14 Dual oferuje też technologię GlideWheel, dzięki której manewrowanie odkurzaczem po różnych powierzchniach jest niezwykle łatwe. Odkurzacz działa do 40 minut na jednym ładowaniu w trybie mopowania lub do 75 minut w trybie odkurzania.

Dreame H14 Dual

Bez względu na wybrany model, urządzenia Dreame zdadzą każdy egzamin. Dreame H12 Core to wygodne urządzenie do sprzątania, oferujące dwa tryby pracy oraz 25 minut działania na jednym ładowaniu, co pozwala na szybkie odkurzenie i umycie dużych powierzchni. Model H13 Pro wyróżnia się dodatkowo automatycznym systemem samoczyszczenia szczotki gorącą wodą, co zwiększa higienę i skuteczność, a jego czas pracy sięga 40 minut. H12 Dual to wszechstronny odkurzacz, który wykonuje dwa zadanie jednocześnie. H14 Dual to zaawansowany odkurzacz z pięcioma różnymi funkcjami, czterema trybami odkurzania i długim czasem pracy, oferując doskonałe efekty czyszczenia na mokro i sucho na różnych powierzchniach.

Odkurzacze pionowe typu Wet&Dry to prosty sposób na szybkie i efektywne sprzątanie

Dzięki temu, że odkurzacze te nie posiadają okablowania i najczęściej charakteryzują się lekką konstrukcją, łatwo można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc oraz wygodnie manewrować po różnych powierzchniach. Docenią to zmęczeni rodzice, którzy na co dzień zmagają się z nieustannym bałaganem po swoich pociechach, z pewnością docenią te nowoczesne rozwiązania. Odkurzacze pionowe z funkcją mopowania doskonale radzą sobie z okruchami, plamami po napojach czy błotem przyniesionym na dziecięcych butach.

Również właściciele zwierząt domowych znajdą w tych nowoczesnych sprzętach prawdziwe wsparcie. Funkcja odkurzania połączona z myciem podłóg idealnie sprawdza się w usuwaniu nie tylko sierści, ale także śladów łap po spacerze w deszczową pogodę. Wiele modeli wyposażono w specjalne filtry, które skutecznie zatrzymują alergeny, co jest niezwykle istotne w domach, gdzie żyją zarówno zwierzęta, jak i osoby borykające się z różnymi alergiami.

Black Weeks z Dreame. To tu znajdziesz najlepsze oferty

To tylko część oferty promocyjnej Dreame z okazji Black Friday. Urządzenia te dostępne będą w sprzedaży w niższej cenie w sklepie internetowym Dreame, a także w Oficjalnym Sklepie Dreame w galerii Westfield Mokotów oraz w Oficjalnej Strefie Dreame w galerii Złote Tarasy. Sprzęty można znaleźć również w popularnych sieciach handlowych oraz na platformach e-commerce, takich jak MediaExpert, RTVeuroAGD, al.to, MediaMarkt, Allegro, MaxElektro, czy morele.net.

Więcej o jesiennej promocji Dreame oraz pełną ofertę produktów można znaleźć na oficjalnych stronach Dreame lub bezpośrednio u autoryzowanych sprzedawców. Okazji na świetne zakupy i wygodne sprzątanie nie można przegapić.

