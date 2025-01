Poznajcie Dreame X50 Ultra. Robota z wysuwanymi nogami w Polsce jeszcze nie było!

W naszym kraju właśnie zadebiutował Dreame X50 Ultra – nowy robot sprzątający, który według producenta wprowadza niedostępne wcześniej na rynku innowacje mające ułatwić codzienne dbanie o czystość. Urządzenie zostało po raz pierwszy zaprezentowane podczas targów CES 2025, gdzie zyskało spore zainteresowanie. Teraz trafia na do Polski, obiecując zaawansowane rozwiązania technologiczne i wysoki poziom automatyzacji. Na końcu artykułu znajdziecie też informacje o specjalnej promocji. Zanim przejdziemy do dokładniejszych opisów, na początek lista kluczowych innowacji:

ProLea – pierwszy na świecie system automatycznie wysuwanych nóg, umożliwiający pokonywanie przeszkód do 6 cm.

– pierwszy na świecie system automatycznie wysuwanych nóg, umożliwiający pokonywanie przeszkód do 6 cm. VersaLift – system nawigacji z czujnikiem dalmierza (360°) oraz chowanym czujnikiem DToF, umożliwiający precyzyjne mapowanie przestrzeni.

– system nawigacji z czujnikiem dalmierza (360°) oraz chowanym czujnikiem DToF, umożliwiający precyzyjne mapowanie przestrzeni. HyperStream Detangling DuoBrush – konstrukcja szczotki zapobiegająca plątaniu się włosów o długości do 30 cm (certyfikat TÜV SÜD).

– konstrukcja szczotki zapobiegająca plątaniu się włosów o długości do 30 cm (certyfikat TÜV SÜD). TripleUp Tech – inteligentne zarządzanie podnoszeniem szczotek bocznych i mopów w zależności od trybu pracy oraz powierzchni.

– inteligentne zarządzanie podnoszeniem szczotek bocznych i mopów w zależności od trybu pracy oraz powierzchni. OmniDirt Detection 2.0 – system rozpoznający rodzaje zabrudzeń (suche, mokre, mieszane) i dostosowujący strategię czyszczenia.

– system rozpoznający rodzaje zabrudzeń (suche, mokre, mieszane) i dostosowujący strategię czyszczenia. TurboForce – silnik szóstej generacji o prędkości do 90 000 obrotów na minutę, generujący siłę ssania do 20 000 Pa.

– silnik szóstej generacji o prędkości do 90 000 obrotów na minutę, generujący siłę ssania do 20 000 Pa. AceClean DryBoard – system czyszczenia z 20 dyszami spryskującymi i technologią gorącego mycia mopów w temperaturze 80°C (eliminacja 99% bakterii).

– system czyszczenia z 20 dyszami spryskującymi i technologią gorącego mycia mopów w temperaturze 80°C (eliminacja 99% bakterii). Reactive Mop Washing – dostosowywanie intensywności mycia do poziomu zabrudzenia.

– dostosowywanie intensywności mycia do poziomu zabrudzenia. PowerDock – stacja dokująca z 8 funkcjami automatycznego utrzymania czystości, m.in. samoopróżnianiem, myciem mopów i dozowaniem detergentu. Pojemność worka na kurz – 3,2 L (do 100 dni autonomicznej pracy). Zbiorniki na wodę – czysta: 4,5 L, brudna: 4,0 L. System UV – redukcja bakterii w worku na kurz o 99,98%.

– stacja dokująca z 8 funkcjami automatycznego utrzymania czystości, m.in. samoopróżnianiem, myciem mopów i dozowaniem detergentu. Matter Protocol – obsługa protokołu do inteligentnego domu.

– obsługa protokołu do inteligentnego domu. Sterowanie głosowe – obsługa 40 komend offline.

– obsługa 40 komend offline. Carpet Boost – automatyczne zwiększanie mocy ssania na powierzchniach tekstylnych.

– automatyczne zwiększanie mocy ssania na powierzchniach tekstylnych. Tryb rozpoznawania dywanów – podnoszenie mopów na dywanach z krótkim włosiem oraz ich odłączanie na dywanach z długim włosiem.

– podnoszenie mopów na dywanach z krótkim włosiem oraz ich odłączanie na dywanach z długim włosiem. Akumulator – pojemność 6400 mAh, szybkie ładowanie o 30% wydajniejsze niż w poprzednich modelach.

– pojemność 6400 mAh, szybkie ładowanie o 30% wydajniejsze niż w poprzednich modelach. Dostępne wersje kolorystyczne – biały i czarny, modele standardowe oraz Complete.

Co wyróżnia Dreame X50 Ultra?

Jednym z ciekawszych elementów jest system ProLeap – automatycznie wysuwane nogi, które pomagają urządzeniu pokonywać przeszkody do 6 cm wysokości. To nowość, która może być przydatna w domach z progami lub innymi utrudnieniami pojawiającymi sie na drodze autonomicznego odkurzacza. Ciekawym dodatkiem jest także system nawigacji VersaLift, umożliwiający precyzyjne mapowanie otoczenia i dostosowanie działania w trudniej dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie pod meblami.

Urządzenie oferuje również rozwiązania, które mają ułatwić radzenie sobie z różnymi typami zabrudzeń. Dzięki systemowi HyperStream Detangling DuoBrush robot skutecznie zapobiega wplątywaniu się włosów w szczotki, co może z pewnością zainteresować właścicieli zwierząt (lub posiadacy współlokatorów, do których nie przemawiają krótkie fryzury). Jest też system OmniDirt Detection 2.0. Analizuje on rodzaj zabrudzeń – od mokrych plam po większe cząstki – i automatycznie dostosowuje tryb pracy.

Wydajność i automatyzacja

X50 Ultra wyróżnia się mocnym silnikiem TurboForce o sile ssania do 20000 Pa oraz stacją dokującą PowerDock, która łączy funkcje samoopróżniania worka na kurz, mycia mopów i automatycznego dozowania detergentu. To podejście zmniejsza potrzebę częstej ingerencji użytkownika. Na uwagę zasługuje również system AceClean DryBoard – innowacyjny sposób mycia powierzchni, który według producenta eliminuje większość bakterii.

Oczywiście nie zabrakło AI

Dreame X50 Ultra to propozycja, która wpisuje się w ideę inteligentnego domu. Dzięki obsłudze protokołu Matter i sterowaniu głosowemu (z możliwością korzystania z 40 komend offline), robot oferuje większą łatwość zarządzania sprzątaniem. Użytkownik może planować sprzątanie według pomieszczeń, a urządzenie dostarcza szczegółowe rekomendacje dotyczące czyszczenia konkretnych przestrzeni. Co więcej, X50 Ultra samodzielnie rozpoznaje rodzaj dywanu i automatycznie dostosowuje tryb pracy – od podnoszenia mopów na dywanach z krótkim włosiem po ich całkowite odłączanie w przypadku dłuższego włosia. Dodatkowo funkcja Carpet Boost zwiększa moc ssania na powierzchniach tekstylnych, zapewniając ich dokładne oczyszczenie.

Dreame X50 Ultra: Premiera w Polsce i dostępność

Tak błyskawiczny Dreame X50 Ultra w Polsce podkreśla w pewien sposób znaczenie naszego rynku w strategii rozwoju marki. Warto tu przypomnieć, że całkiem niedawno otwarto oficjalny sklep Dreame w galerii Westfield Mokotów i oficjalną strefę Dreame w galerii Złote tarasy.

Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach: standardowej (6549 PLN) oraz Complete (6999 PLN), obie w kolorach białym i czarnym. Model X50 Ultra Complete został objęty specjalną ofertą premierową. Klienci sieci MediaExpert (14-27 stycznia 2025), RTV Euro (20-27 stycznia 2025) oraz Oficjalnego Sklepu Dreame (14-27 stycznia 2025) otrzymają przy zakupie kupon o wartości 400 PLN. Kupon będzie można wykorzystać na dowolne produkty marki w sieci, w której dokonano zakupu.

Czy Dreame X50 Ultra spełni oczekiwania?

Choć urządzenie oferuje wiele interesujących funkcji, warto zastanowić się, czy są one faktycznie potrzebne w codziennym użytkowaniu. Na przykład automatyczne wysuwane nogi mogą być przydatne w domach z wieloma progami, ale dla mieszkań w nowoczesnych budynkach może to być zbędny dodatek. Mocny silnik i zaawansowane systemy czyszczące sugerują, że X50 Ultra może być skutecznym narzędziem do sprzątania, choć jego wysoka cena stawia go w segmencie premium i pewnie w wielu przypadkach zweryfikuje, czy zakup dojdzie do skutku.

Warto śledzić opinie pierwszych użytkowników, aby dowiedzieć się, jak urządzenie sprawdza się w praktyce, szczególnie w polskich warunkach domowych. Dreame X50 Ultra wydaje się być ciekawą propozycją, ale jak zawsze, kluczowe będzie sprawdzenie, czy zaawansowane funkcje rzeczywiście przekładają się na komfort użytkowania i jakość sprzątania.