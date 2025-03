Dreame A1 Pro to nowoczesne rozwiązanie dla Twojego ogrodu

Pielęgnacja ogrodu to zadanie, które wymaga czasu i wysiłku. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak robot koszący Dreame A1 Pro, możemy znacznie ułatwić sobie to zadanie. To zaawansowane urządzenie oferuje szereg funkcji, które sprawiają, że koszenie trawnika staje się prostsze i efektywniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tym bardziej że pozwala zaoszczędzać czas, który możemy przeznaczyć na przyjemności, nie na smutne obowiązki. Przyjrzyjmy się, co Dreame A1 Pro ma do zaoferowania i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze robota koszącego.

Zaawansowana technologia nawigacji i mapowania

Jedną z najważniejszych cech robota koszącego powinna być jego technologia do orientowania się w terenie i rozpoznawania tego, z czym będzie się mierzył w ogrodzie. Dreame A1 Pro działa w oparciu o system OmniSense 3D i czujniki LiDAR. Te zaawansowane technologie nawigacji pozwalają mu na precyzyjne skanowanie otoczenia i tworzenie dokładnych map 3D ogrodu z podglądem w aplikacji. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia, który wynosi 360° x 59°, a także zasięgowi wykrywania elementów otoczenia nawet z 70 metrów, A1 Pro jest w stanie skutecznie rozpoznać i omijać przeszkody, zapewniając bezpieczne i efektywne koszenie. Dodatkowo Dreame A1 Pro oferuje bezprzewodowe wyznaczanie granic. Oznacza to, że użytkownik nie musi instalować fizycznych ograniczników, które wskazują na granicę obszaru koszenia. A to oznacza niemal sprowadzenie procesu konfiguracji do minimum i pozwala na łatwe dostosowanie stref pracy robota do zmieniających się potrzeb.

Wydajność i wszechstronność

Dreame A1 Pro jest zdolny skoszenia 2000 metrów kwadratowych, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla mniejszych, jak i większych ogrodów i trawników. Robot działa w dwóch trybach wydajności. Pierwszy z nich, tryb standardowy, jest w stanie skosić do 1000 metrów kwadratowych w ciągu doby, natomiast w trybie wydajnym może poradzić sobie nawet z 2000 metrami kwadratowymi w tym samym czasie. Robot posiada na wyposażeniu ostrze o szerokości 22 cm. Zapewnia ono efektywne koszenie, a jego wymiana jest bajecznie prosta, gdyż nie wymaga żadnych dodatkowym narzędzi. Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 30 do 70 mm, co pozwala na dostosowanie wysokości trawy do indywidualnych preferencji.

Co istotne, regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą aplikacji, więc nie trzeba się schylać i regulować samodzielnie ostrza, co z pewnością docenią wszyscy ci, którzy wcześniej mieli z tym spory problem. Wystarczy aplikacja i gotowe. Dreame A1 Pro radzi sobie również z trudnym ukształtowaniem terenu. Jest w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45%, co sprawia, że może efektywnie pracować nawet w ogrodach o zróżnicowanej topografii. Sprawdzi się to przede wszystkim w przydomowych ogródkach, które ze względu na swoje ukształtowanie sprawiają sporo trudności przy tradycyjnych metodach koszenia.

Inteligentne funkcje i łatwość obsługi

Decydując się na zakup robota koszącego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników i sprawdzić funkcje, które oferuje. Jednym z najważniejszych czynników jest także łatwość obsługi i dostępność funkcji, także tych nazywanych inteligentnymi. Dreame A1 Pro oferuje w tym zakresie szereg rozwiązań, które znacznie ułatwiają zarządzanie procesem koszenia. Kluczowym elementem jest aplikacja Dreamehome, która umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem. Jest ona bardzo prosta w obsłudze i intuicyjna, co sprawia, że każdy użytkownik robota, nawet ten, który nie jest bardzo zaawansowany w posługiwaniu się smartfonem, poradzi sobie z tym zadaniem doskonale. Za pomocą aplikacji można nie tylko sterować robotem, ale także tworzyć harmonogramy koszenia, zmieniać tryby, regulować wysokość koszenia czy monitorować postępy pracy. Pozwala ona również na tworzenie map ogrodu i definiowanie stref, w których robot ma pracować lub których ma unikać.

Dreame A1 Pro oferuje sześć trybów pracy, które można dostosować do specyficznych potrzeb ogrodu prosto z ekranu smartfona. Tryb All-Area umożliwia kompleksowe koszenie całego wyznaczonego obszaru, tryb Zone pozwala skupić się na konkretnych strefach, a tryb Spot umożliwia precyzyjne koszenie wybranych punktów. Jednak to nie wszystko, gdyż tryb Edge zapewnia dokładne wykończenie krawędzi trawnika, a tryb Manual daje pełną kontrolę nad trasą robota, co pozwala na puszczenie wodzy fantazji i ustawienie pracy tak, jak nam się to podoba. Co ciekawe, robot posiada też funkcję Dual-Map Management, która pozwala na stworzenie dwóch niezależnych map. Jest to szczególnie przydatne dla właścicieli domów z oddzielnymi przednimi i tylnymi ogrodami, umożliwiając zaplanowanie osobnych harmonogramów koszenia dla każdego obszaru. Dreame A1 Pro wyposażony jest również w koła terenowe, które zapewniają doskonałą przyczepność na nierównych nawierzchniach także w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Przy wyborze robota koszącego istotne są również kwestie bezpieczeństwa i niezawodności. Dreame A1 Pro oferuje w tym zakresie szereg rozwiązań zapewniających spokój. Robot posiada m.in. czujnik deszczu, który automatycznie przerywa pracę i kieruje urządzenie do stacji ładującej w przypadku wykrycia opadów. Po tym, jak deszcz przestanie padać, samodzielnie wznawia przerwane zadanie. Urządzenie posiada również system zabezpieczający przed kradzieżą. W przypadku próby podniesienia robota uruchamia się alarm dźwiękowy, a jego właściciel otrzymuje powiadomienie na telefon, co pozwala na szybką reakcję. Warto podkreślić, że choć koszenie trawy w deszczu nie jest rekomendowane, robot ma klasą wodoodporności IPX6 i nie boi się wody, co umożliwia np. łatwe czyszczenie za pomocą węża ogrodowego. To znacznie ułatwia konserwację i utrzymanie go w czystości.

Dreame A1 Pro. Wyposażenie, ceny i dostępność

Dreame A1 Pro w Polsce dostępny jest za 6799 zł i można go kupić w oficjalnym sklepie Dreame lub u wybranych partnerów detalicznych. W zestawie, oprócz samego urządzenia znalazły się:

Stacja ładowania (z kablem przedłużającym o długości 10 m) i płyta bazowa

Adapter zasilania

Szczotka do czyszczenia

Śruby x8 i klucz imbusowy do zamocowania stacji

Wymienne ostrza x9

Osłona ochronna LiDAR

Ściereczka bezpyłowa

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Promocja – robot sprzątający Dreame F9 Pro za 1 zł

Premierze robota koszącego Dreame A1 Pro w Polsce towarzyszy atrakcyjna promocja. W okresie od 20 do 31 marca 2025 roku klienci mogą dostać robota sprzątający Dreame F9 Pro za symboliczną złotówkę. Dreame F9 Pro to zaawansowany robot sprzątający, który doskonale uzupełnia funkcjonalność robota koszącego. Wyposażony jest w technologię nawigacji LiDAR, która umożliwia precyzyjne skanowanie pomieszczeń i tworzenie dokładnych map. Szczegóły dostępne są na oficjalnych stronach sklepu Dreame i partnerów detalicznych.

Robot oferuje cztery poziomy ssania, co pozwala na skuteczne usuwanie kurzu i zabrudzeń z różnych powierzchni. Akumulator o pojemności 3200 mAh zapewnia długi czas pracy, umożliwiając sprzątanie powierzchni do 160 metrów kwadratowych na jednym ładowaniu. Dreame F9 Pro wyposażony jest również w funkcję automatycznego powrotu do stacji ładowania, co gwarantuje ciągłość pracy. Warto zwrócić uwagę na pojemny zbiornik na kurz o pojemności 570 ml oraz funkcję mopowania z regulacją poziomu wody. Dzięki temu robot F9 Pro może nie tylko odkurzać, ale także myć podłogi, zapewniając kompleksowe sprzątanie domu.

Dreame A1 Pro – nowoczesny sposób na zadbany ogród

Dreame A1 Pro to zaawansowany robot koszący oferujący szereg funkcji ułatwiających pielęgnację ogrodu poprzez precyzyjne przycinanie trawy. Prezentuje się on bardzo elegancko, wręcz futurystycznie i odstaje od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez lata koszenia staromodnymi kosiarkami. Urządzenie nie ma zbędnych elementów, co również zmniejsza ryzyko przypadkowych uszkodzeń – także od spodu robota, gdzie tak naprawdę mamy wyłącznie ostrze, przegrodę na baterię i koła.

Jego zaawansowane funkcja, jak mapowanie 3D, bezprzewodowe wyznaczanie granic, możliwość obsługi dużych powierzchni, zdolność do pokonywania stromych wzniesień oraz intuicyjna aplikacja do zarządzania to kluczowe cechy, które czynią Dreame A1 Pro atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnego rozwiązania do pielęgnacji trawnika. Wybierając to urządzenie koszące, użytkownik zyskuje nie tylko efektywne narzędzie do pielęgnacji ogrodu, ale także więcej czasu na relaks i cieszenie się pięknem zadbanego trawnika.

Wpis powstał we współpracy z firmą Dreame.