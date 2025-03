Szybciej załatwisz sprawy w urzędzie. Wielkie zmiany już niebawem!

Ministerstwo Cyfryzacji od lat stara się przeprowadzić modernizację administracji publicznej. I trzeba przyznać, że idzie to całkiem sprawnie i to bez większego znaczenia, która opcja polityczna sprawuje władzę. Kolejne udogodnienia dla obywateli, w tym stały i zaskakująco szybki rozwój aplikacji mObywatel, która w ostatnim czasie doczekała się wielu nowości i zapowiedzi następnych piętnastu, które pojawią się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Warto też przypomnieć, że docelowo mObywatel ma być respektowany także poza granicami Polski – tu jednak potrzebne jest wspólne działanie krajów członkowskich i administracji Unii Europejskiej.

Jednak same nowości w mObywatelu to zbyt mało, by mówić o pełnej cyfryzacji Polski. Kolejnym krokiem w osiągnięciu tego celu są zmiany w urzędach, o których piszemy dość często. Jedną z rewolucji jest wprowadzenie e-Doręczeń, czyli cyfrowej korespondencji ułatwiającej kontakt z obywatelami, bez konieczności wysyłania papierowych dokumentów, czy osobistego stawiennictwa w urzędzie. Teraz przyszła pora na coś więcej – całkowitą eliminację papieru z urzędów. A wszystko za sprawą cyfrowym zarządzaniem dokumentacją.

Budujemy cyfrową administrację, która działa szybciej, sprawniej i bez zbędnej biurokracji. Powszechne wykorzystanie EZD RP pozwoli na znaczną redukcję papierowego obiegu dokumentów i realne ułatwi codzienną pracę urzędników. Usprawni to obsługę obywateli, przyspieszy procedury i obniży koszty funkcjonowania jednostek administracji. To inwestycja w nowoczesną administrację, która zwiększy efektywność pracy urzędów i jakość obsługi obywateli.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kluczowym elementem tej transformacji jest wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP) w 2000 urzędach i instytucjach publicznych. Ten ambitny projekt, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, dysponuje budżetem 194,18 mln zł. Nowe rozwiązanie przyniesie szereg korzyści dla administracji i obywateli. Przede wszystkim, umożliwi pełną cyfryzację procesów obsługi spraw dla 300 tysięcy pracowników, eliminując potrzebę drukowania i archiwizowania papierowych dokumentów.

System zostanie zintegrowany z ePUAP i e-Doręczeniami, co zautomatyzuje wymianę dokumentów między instytucjami oraz ułatwi komunikację z obywatelami i przedsiębiorcami. Dodatkowo, wdrożenie wersji chmurowej SaaS2 EZD RP otworzy dostęp do systemu nawet dla podmiotów bez własnej infrastruktury IT. To rozwiązanie znacząco obniży koszty utrzymania systemów w urzędach, jednocześnie przyspieszając i usprawniając obsługę spraw urzędowych. Pracownicy administracji zyskają intuicyjne narzędzie do zarządzania dokumentacją, co przyczyni się do optymalizacji procesów i skrócenia czasu realizacji procedur.

System EZD RP nie tylko poprawi efektywność pracy urzędów, ale także zwiększy transparentność procesów administracyjnych. Cała historia procesu będzie dostępna w jednym miejscu, co ułatwi podejmowanie decyzji i poprawi przejrzystość działań urzędowych. Dodatkowo, digitalizacja dokumentów na wczesnym etapie obiegu oraz ich wersjonowanie zapewnią lepszą ochronę danych, minimalizując ryzyko zniszczenia czy zagubienia ważnych informacji. Jak przekonuje Ministerstwo, EZD RP stanowić ma kluczowy krok w transformacji cyfrowej polskiej administracji publicznej. A idące za nim korzyści dotyczyć będą zarówno urzędników, jak i samych obywateli. Zmiany mają przynieść efektywniejszą i przejrzystszą administrację państwową. Czy tak się stanie? Przekonamy się za jakiś czas...