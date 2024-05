O tym że trwają przymiarki do nowego filmu w uniwersum Downton Abbey plotkowało się już od jakiegoś czasu. Do tej pory jednak wszystko widniało wyłącznie w strefie plotek i domysłów, bowiem twórcy nie zabrali jeszcze oficjalnie głosu. Aż do teraz, kiedy to doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia trzeciego filmu "Downton Abbey". Co o nim wiadomo?

Będzie trzeci film "Downton Abbey". Oto co o nim wiemy

Na tę chwilę nie zdradzono jeszcze żadnych szczegółów związanych z fabułą nadchodzącego filmu "Downton Abbey". Wiemy natomiast co nieco na temat ekipy, która będzie w ten projekt zaangażowana. Nie zabraknie tam znanych i lubianych twarzy, które dla wielu z nas jednoznacznie kojarzą się z uniwersum właśnie Downton Abbey. Wśród nich Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Joanne Froggatt czy Robert James-Collier. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo oficjalnie wiadomo już że tym razem w Downton Abbey spotkamy także zupełnie nowe twarze. Wśród nich m.in. Alessandro Nivola czy Joely Richardson. Za scenariusz odpowiadać będzie nikt inny, jak Julian Fellowes — czyli twórca serialu.

Projekt, jak wszystko co związane z uniwersum Downton Abbey, budzi ogrom emocji już od samego wejścia i fani na całym świecie wypatrują więcej informacji dotyczących zarówno historii którą tym razem będziemy śledzić, jak i najważniejszego: daty premiery. Musimy jednak uzbroić się w odrobinę cierpliwości i czekać na dalsze szczegóły związane z projektem.